Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico nato dalla penna di Aurora Guerra che ha conquistato tantissimi telespettatori in Italia. Nelle puntate spagnole trasmesse da settembre in Spagna, Matias Castaneda tornerà a Puente Viejo totalmente diverso dopo aver trascorso alcuni anni in carcere, tanto che il suo matrimonio con Marcela Del Molino avrà delle ripercussioni.

Il Segreto: il cambiamento radicale di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate spagnole in onda a partire da settembre su Antena 3 si soffermano su Matias e Marcela, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. A tal proposito, l'attore Ivan Montes ha rilasciato una lunga intervista ad Il Segreto Magazine, dove ha raccontato che il suo personaggio subirà un cambiamento radicale.

Nel dettaglio, il Castaneda diventerà una nuova persona come già era accaduto a Gonzalo Castro dopo essere tornato a Puente Viejo in seguito ad un salto temporale di diversi anni. Questo coinciderà con l'inizio della dodicesima stagione, dove non mancheranno nuovi colpi di scena ed ingressi a movimentare la vita del tranquillo borgo iberico. Se Carmelo Leal (Raul Pena), Irene Campuzano (Rebeca Sala) e Severo Santacruz (Chico Garcia) lasceranno sicuramente lo sceneggiato, Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso ritorneranno in modo definitivo nel cast insieme a 12 nuovi personaggio tra cui Manuel Regueiro, l'attore che in questo momento presta il volto del colonnello Arturo Valverde in Una Vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Matias finisce in prigione, Marcela prende le distanze da lui

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane sull'emittente Antena 3, rivelano che Matias verrà coinvolto in alcuni atti illeciti che lo porteranno dritto in carcere. Se in Italia il Castaneda è felicemente sposato con Marcela e padre della loro stupenda bambina Camelia, in Spagna il ragazzo apparirà completamente trasformato.

Infatti non ci sarà più serenità tra il figlio di Emilia e Alfonso (Fernando Coronado) e la Del Molino.

Durante l'intervista al noto magazine, Ivan Montes ha spiegato che il suo personaggio correrà il rischio di trovare alcune sorprese al termine della sua detenzione. Inoltre il suo nuovo carattere minerà la stabilità famigliare, tanto che Marcela prenderà le distanze da lui. Un triste epilogo per coloro che hanno sempre tifato per questa giovane coppia che ha preso le redini della locanda dopo la momentanea partenza dei genitori.

In attesa di scoprire il cambiamento di Matias in tv, si ricorda che per vedere queste puntate dovremo attendere sette mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.