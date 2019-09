Le trame di Spagna de Il Segreto, relative alle puntate in onda dal 23 al 27 settembre su Antena 3, annunciano il ritorno di Matias Castaneda nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Nel dettaglio, Mauricio comunicherà al capitano Huertas che Ignacio è stato denunciato dai vicini per i suoi macchinari pericolosi. Marta, invece, vorrà invitare Adolfo ad un appuntamento a la Puebla, se non scoprisse che Rosa ha fatto lo stesso con lui.

Nel frattempo la Marchesa scoprirà che Solozabal non ha avuto grave ripercussioni con la legge dopo una chiacchierata con Godoy mentre Tomas inizierà il suo lavoro presso la miniera. Dall'altro canto, Adolfo chiederà a quest'ultimo di coprirgli le spalle in quanto ha accettato di uscire con Rosa, la figlia di Ignacio. Qui userà dei bellissimi aggettivi per descriverla, sebbene confessi di aver puntato gli occhi sulla sorella maggiore Rosa durante il rapimento.

Matias torna a Puente Viejo

Marta non riuscirà a rivelare a Rosa che sono attratte dallo stesso ragazzo. A tal proposito, la sorella maggiore consiglierà a quest'ultima di non farsi scoprire insieme ad Adolfo, in quanto figlio della Marchesa. Alla locanda, Marcela confesserà a Tomas che Adolfo ha scoperto la loro relazione extraconiugale. A tal proposito, la coppia dimostrerà di essere sempre più in ansia per il ritorno di Matias a Puente Viejo.

Nel frattempo Mauricio si recherà nella fabbrica di Ignacio per presentare la denuncia contro i macchinari, ritenuti molto pericolosi. Qui Urrutia e Solozabal capiranno che la denuncia è stata opera della Marchesa, tanto da ricevere la conferma del sindaco. Infine la Del Molino rimarrà paralizzata quando vedrà comparire il Castaneda alla locanda.

Marcela divisa tra la Castaneda e Tomas

Nelle puntate in onda in Spagna (23-27 settembre), Matias sarà ricevuto molto freddamente da Marcela.

Proprio quest'ultima avviserà il figlio della Marchesa del suo ritorno. In questo frangente, la donna ricorderà i momenti più dolci passati con suo marito mentre apparirà molto confusa sul prosieguo della storia clandestina con il de Los Vivos. Durante questo incontro, la figlia di Paco confesserà al Castaneda di aver ricevuto sostegno da parte di tutti, tra cui Tomas. Tuttavia, il figlio di Alfonso non apparirà per niente infastidito della cosa. Nel frattempo Adolfo e Rosa avranno un nuovo appuntamento mentre Marta scoprirà che a breve arriverà Ramon a Puente Viejo.

Rosa e Adolfo sempre più vicini

Marta esprimerà il desiderio di tornare a Bilbao davanti a suo padre mentre Rosa passerà sempre più tempo con Adolfo. Nel frattempo Don Ignacio e Urrutia temeranno che il controllo di Ramon porti alla luce dei vecchi problemi, tanto da voler raccontare tutto alle figlie. Marcela e Matias, invece, saranno sempre più distanti. La Del Molino, infatti, noterà che il marito si allontana dalla locanda per fare delle strane commissioni.

Proprio quest'ultimo si recherà da Mauricio, dove dimostrerà di conoscere i problemi che stanno affliggendo Puente Viejo. Ma ecco che Godoy lo pregherà di concentrarsi sulla sua figlia, tanto da non pensare a questioni che non gli appartengono. Infine il Castaneda si presenterà a casa di Urrutia in cerca di Alicia mentre il de Los Vivos dimostrerà di essere molto geloso della figlia di Paco.

Il de Los Vivos costretto a lasciare la Del Molino

A casa Urrutia, Matias rimarrà molto sorpreso quando scoprirà che il suo tramite per il gruppo di rivoluzionari è una donna. Alla locanda, Marcela capirà che suo marito è molto cambiato. Intanto Manuela sorprenderà Adolfo e Rosa in atteggiamenti complici mentre Ramon Solozabal farà il suo arrivo alla Casona. Dall'altro canto, la Marchesa suggerirà al de Los Vivos di lasciare la Del Molino, visto il ritorno del Castaneda. Infine il ragazzo si dimostrerà sorpreso quando scoprirà che anche sua madre era a conoscenza della sua tresca amorosa con la madre di Camelia.