Domani, sabato 21 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Verissimo: tra gli ospiti più attesi, c'è sicuramente Andrea Damante, che replicherà per la prima volta davanti alle telecamere alle cose che Giulia De Lellis ha detto sul loro rapporto. Le anticipazioni apparse sul web fanno sapere che il dj avrebbe negato di aver tradito molte volte l'influencer: il loro amore da favola sarebbe finito anche per le liti che avevano tutti i giorni.

Andrea replica a Giulia dal salotto di Canale 5

Mancano circa 24 ore alla messa in onda dell'attesissima intervista che Andrea Damante ha rilasciato a Verissimo. Il confronto tra il dj e Silvia Toffanin è stato registrato ieri, 19 settembre, perciò sul web è già possibile trovare alcuni stralci molto interessanti riguardanti le sue dichiarazioni sulla chiacchierata storia d'amore con la De Lellis.

"Giulia l'ho tradita solo due volte perché ho ceduto alla tentazione", ha precisato il ragazzo nel salotto del programma di Canale 5.

Sebbene ammetta di aver sbagliato nell'approcciarsi fisicamente ad altre donne mentre faceva coppia con la De Lellis, il siciliano ci tiene a puntualizzare che sono state sole due le "scappatelle" che ha avuto in quasi tre anni di relazione.

"Ho imparato che è meglio non farlo", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e donne nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Alla conduttrice Mediaset che gli ha chiesto come ha fatto, secondo lui, l'influencer a scoprire i suoi tradimenti, Andrea ha risposto: "Sono partito per Los Angeles e ho lasciato il Pc con Whatsapp collegato. Credo abbia trovato dei messaggi con un mio amico e abbia intuito il tutto".

Damante non chiude al ritorno con Giulia: 'Mai dire mai'

Silvia Toffanin ha domandato al suo ospite se corrispondano alla realtà i tanti passaggi del libro in cui Giulia afferma che seguiva una rigida alimentazione per volere suo. Andrea, fortemente infastidito da questa accusa, ha replicato: "Sono tutte frasi scritte per vendere il libro".

Damante ha anche smentito l'ex fidanzata sulle telefonate che sostiene di aver fatto alle sue amanti: secondo il dj, infatti, gran parte di quello che è raccontato in "Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza", è romanzato per vendere più copie possibili.

Una frecciatina non da poco, però, l'ex tronista l'ha lanciata alla De Lellis quando a Verissimo ha detto: "Io ci sono stato male, lei invece si è rifidanzata due o tre volte".

Alla conduttrice che gli ha chiesto se ci sono possibilità di vedere un giorno riuniti i "Damellis", il siciliano ha risposto che nella vita non si può mai dire, perché sia lui che Giulia proveranno per sempre un sentimento molto forte l'uno nei confronti dell'altro.