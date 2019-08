Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler iberici dal 2 al 6 settembre su Antena 3, rivelano che Garcia-Morales insieme ad Emilia e Alfonso Castaneda uniranno le forze per salvare i figli di Maria, rapiti dal diabolico Fernando Mesia.

Il Segreto: Fernando uccide Paco

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Antena 3, rivelano che Paco perderà la vita a causa di Fernando Mesia, suscitando la disperazione di Marcela e la rabbia di Matias, che non riuscirà a fermare la fuga dell’assassino.

La notizia del decesso del padre di Marcela farà in breve tempo il giro di tutto Puente Viejo, fino ad arrivare a Severo e Carmelo, i quali scopriranno che il Mesia è tornato per rovinare la vita di tutti gli abitanti del borgo. Più tardi, Leal cercherà di aprire gli occhi a Garcia-Morales sulla vera indole del figlio diabolico di Olmo, sebbene invano. A tal proposito, Francisca e Raimundo crederanno che dietro il comportamento del sottosegretario ci sia dell'altro. In comune si celebreranno i funerali del nonno di Camelia, dove il Castaneda riabbraccerà Alfonso ed Emilia.

Maria ritrova Alfonso ed Emilia

I coniugi Castaneda racconteranno al figlio di essere stati avvertiti dall’Ulloa. Per questo motivo, confesseranno di essere tornati a Puente Viejo per meditare una vendetta nei confronti di Fernando in quanto non hanno più niente da perdere. Dopodiché Alfonso e Emilia si recheranno a trovare Maria, la quale apparirà felicissima di rivederli. A tal proposito, la Montenegro metterà in disparte le ostilità con i due locandieri, tanto da unire le forze per ritrovare Esperanza e Beltran, rapiti dal Mesia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

D'altro canto, Raimundo implorerà il sottosegretario di aiutarlo a ritrovare i suoi nipotini e smettere di proteggere il Mesia. Alla fine, l’uomo confesserà all'Ulloa di essere lo zio di Maria Elena, la donna morta durante le nozze con il Mesia. Nel frattempo, i genitori di Matias si recheranno a porgere le loro condoglianze a Carmelo per la morte di Adela. Infine la coppia racconterà di avere ancora problemi con la giustizia, tanto da aver paura di essere visti dalle guardie civili.

Il Castaneda soccorre Garcia-Morales

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda la prossima settimana su Antena 3 ed in Italia tra circa sette mesi, rivelano che Francisca sarà in pensiero per Maria scappata di casa per rintracciare i suoi figli. Intanto il sottosegretario confesserà a Raimundo di sapere dove potrebbe essere nascosto Fernando, tanto da decidere di andare personalmente alla sua ricerca.

Poco dopo, Garcia-Morales troverà il Mesia nei pressi di una casa abbandonata. Qui il cattivone si assumerà la colpa di tutti i crimini anche quello di Maria Elena. Dopodiché quest’ultimo si dileguerà nel nulla, mentre il colonnello entrerà nella capanna per prelevare i figli di Maria, se non rimanesse ferito per colpa di una trappola istallata dal cattivone. Ma ecco il colpo di scena: Alfonso salverà la vita allo zio di Maria Elena, bloccando l'emorragia con un laccio emostatico.

Maria riabbraccia Esperanza e Beltran

Alla Villa, Maria riuscirà finalmente a riabbracciare Esperanza e Beltran grazie ad Emilia. Qui la Castaneda confesserà di avere intenzione di trasferirsi a Cuba per dare una seconda chance alle nozze con Gonzalo Castro. Infine il Castaneda rivelerà di avere paura di essere denunciato dopo essersi esposto per salvare Gracia-Morales, tanto che Carmelo cercherà di tranquillizzarlo.