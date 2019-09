Ormai è iniziata l'ultima settimana di programmazione di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Venerdì 13 settembre, infatti, calerà il sipario sul tormentato amore di Ferit Aslan e Nazli Pinar, e al contempo verranno a galla tutti i malvagi piani di Hakan Onder che pagherà per le sue malefatte. Inevitabilmente, dunque, in questi giorni stiamo entrando nel vivo degli intrighi, delle emozioni e delle vicende che ruotano intorno ai protagonisti della soap turca.

Dalle anticipazioni relative ai doppi episodi che andranno in onda il 10 settembre su Canale 5 dalle 14:45 alle 16:40, si evince che le attenzioni saranno rivolte al matrimonio tra l'imprenditore e la chef che sarà in bilico a causa della trappola ordita da Onder.

La giovane Pinar, infatti, sottostando al ricatto dell'implacabile uomo, tutto ad un tratto prenderà le distanze dal coniuge senza una valida spiegazione, lasciandolo incredulo e sbigottito.

Hakan tiene in pugno Nazli

Hakan è riuscito ad incastrare Asuman, realizzando un video che mostra la ragazza nel momento in cui toglie la vita a Muzaffer. A questo punto si è rivolto a Nazli per ricattarla, dicendole in sintesi che se non dovesse porre fine alla sua unione coniugale con Ferit, lui sarebbe pronto a consegnare il filmato alla polizia, decretando di fatto la fine della sorella minore della chef che andrebbe dritta in galera.

La cuoca, per il bene della ragazza, dovrà giocoforza assecondare le imposizioni del rivale di Aslan, e così dopo un periodo in cui era riuscita a ritrovare una buona fetta di felicità e armonia con il marito, si allontanerà repentinamente da lui. Naturalmente questa decisione per Ferit sarà un vero e proprio "fulmine a ciel sereno": l'imprenditore, infatti, non riuscirà a comprendere per quale motivo la consorte abbia voluto interrompere l'idillio che si era venuto a creare tra di loro.

D'altronde, le spiegazioni di Nazli (la quale non racconterà la verità al coniuge) risulteranno piuttosto vaghe e non convinceranno affatto il manager, il quale continuerà, sbalordito, a chiedersi cosa si nasconda dietro questo improvviso dietrofront. Dal canto suo, la giovane cuoca proverà a liberarsi dalla morsa di Hakan solo con le sue forze: con l'aiuto dell'amica Fatos si intrufolerà nell'abitazione di Muzaffer, nella speranza di poter trovare delle prove che possano far cadere le accuse di Onder.

Mentre Ferit continuerà a interrogarsi sull'improvviso cambiamento della moglie, puntando a raggiungere da solo la verità, una situazione completamente opposta vivrà il suo amico Engin. Questi si renderà conto di essere innamorato di Manami, la socia giapponese della Pinar nella gestione del ristorante. Tuttavia, al momento non si sa se la ragazza ricambierà i sentimenti del giovane.