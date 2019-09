La popolare soap opera spagnola Il Segreto scritta da Aurora Guerra, continua a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Finalmente nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, i telespettatori assisteranno al finale di stagione. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton e Paco Del Molino, tornerà all'attacco. Il figlio del defunto Olmo non appena l’intero villaggio di Puente Viejo non verrà sommerso dalle sue acque, troverà un’altra soluzione per vendicarsi.

L’ex marito di Maria Castaneda raderà al suolo tutta la città con un terribile incendio. Purtroppo i seguaci dello sceneggiato dovranno fare a meno di numerosi storici personaggi, visto che usciranno di scena.

Fernando porta al termine la sua vendetta distruggendo Puente Viejo

Le mini anticipazioni fornite dal settimanale SuperTele degli episodi che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019, dicono che degli storici personaggi non faranno più parte delle trame.

Un salto temporale di 4 anni segnerà anche l’arrivo di ben 16 nuovi volti, che porteranno con loro nuove storie e segreti. Tutto avrà inizio quando Irene avviserà Carmelo, facendogli sapere che bisognerà pianificare l’evacuazione di coloro che rimarranno a Puente Viejo. Il sindaco, Severo, e la Campuzano, dopo aver unito le loro forze per salvare l’intero quartiere iberico, comunicheranno ai cittadini che l’acqua sta iniziando a scendere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Nel frattempo Fernando continuerà a portare avanti la sua vendetta, affermando che la cittadina spagnola se non verrà inondata dalle sue acque, sarà distrutta dal fuoco. Il figlio del defunto Omo deciso a bruciare la città, inizierà a camminare attraverso la piazza principale e distruggerà le case dei vicini. Intanto Berengario dopo aver fatto delle ricerche, verrà a conoscenza che sua figlia Esther si trova con la sua amica a casa di Samuel. Successivamente Fernando rimarrà sorpreso quando scoprirà le intenzioni di Maria.

La partenza dei Castaneda, dei Santacruz, degli Ortega e di Don Berengario

Gli abitanti del villaggio verranno travolti dalle fiamme in pochi secondi. Per fortuna Irene e Severo avranno già tutto pronto per scappare con il piccolo Carmelito. Quest’ultimo e la moglie saluteranno il loro caro amico Carmelo Leal con enorme tristezza. Alfonso, Emilia, Maria, Esperanza e Beltran, invece daranno un ultimo abbraccio a Marcela e Matias.

Anche Don Berengario manterrà la promessa fatta, visto che abbandonerà la sua professione da parroco per rifarsi una nuova vita al fianco del suo vecchio amore Marina. Coloro che continueranno a fare ancora parte del set della telenovela invece sono, i genitori della piccola Camelia, Francisca, Raimundo, Mauricio e Hipolito Miranar. È nota anche l’assenza di Prudencio Ortega e Lola, che a quanto pare dopo essersi sposati raggiungeranno Saul e Julieta a Roma.

Le vicende quindi proseguiranno la loro continuazione, infatti alla stazione gli aggressori decideranno di liberare i lavoratori, mentre Adolfo verrà trattenuto insieme alle sue figlie. Tra i new entry della dodicesima stagione che inizierà a partire dall’11 settembre 2019, ci sarà anche Don Ignacio, che spiegherà alla famiglia Urrutia il suo piano per negoziare con i ribelli. Nel contempo Carolina sarà ancora sconvolta, e Manuela le consiglierà senza riuscire a convincerla di mandare una lettera a sua madre al sanatorio austriaco in cui risiede. Infine è bene sottolineare che i fan italiani per vedere questi avvenimenti sulla rete ammiraglia Mediaset dovranno attendere circa sei mesi, a causa della differenza di trasmissione nostrana e spagnola.