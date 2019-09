Nei giorni scorsi la notizia di un incidente occorso a Mahmood, mentre si trovava in vacanza in Sardegna, ha suscitato non poca preoccupazione nei sempre più numerosi fan del vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché secondo classificato, per una manciata di voti, all'Eurofestival.

Elodie si prende cura di Mahmood dopo l'incidente

L'autore della hit 'Soldi', stando a quanto riferito da numerose testate giornalistiche, si sarebbe ferito alla testa dopo essersi tuffato in mare, avrebbe infatti battuto il capo contro uno scoglio, su cui sarebbe stata inoltre presente una colonia di ricci di mare.

A prendersi cura del cantante di origine sarda ma cresciuto a Milano, medicandogli la ferita, sarebbe stata una sua amica, la cantante Elodie, recentemente al centro delle cronache del Gossip italiano per la sua liaison con un altro artista maschile di primo piano nella scena urban, ovvero Marracash.

Il malinteso: Elodie descritta come la compagna di Mahmood, anziché di Marracash

Quest'ultimo, come molti hanno fatto notare negli ultimi mesi, ha dei tratti somatici estremamente somiglianti a quelli di Mahmood.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui l'autore di uno dei numerosi articoli sulla vicenda è andato in confusione, ribattezzando Elodie come la "Compagna di Mahmood".

Questo infatti il testo, tutt'ora fruibile sulle pagine del portale Casteddu Online, una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Cagliari: "Mahmood ha perso un po' di sangue ma è stato prontamente curato da una sua amica e da Elodie, la sua compagna".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Come già sicuramente sapranno i più affezionati suppprter del cantante, quest'ultimo ha in realtà altro genere di preferenze in ambito amoroso. Digitando su google il termine di ricerca "Mahmood fidanzato", risulta facilissimo constatare come all'artista siano stati recentemente attribuii svariati presunti flirt dai portali di gossip, ma mai relativi a compagnia di tipo femminile.

Marracash ed Elodie: galeotto fu quel Margarita

La liasion tra Marracash ed Elodie è invece esplosa all'inizio dell'estate, quando i due artisti non si sono fatti problemi a lasciarsi andare a svariate effusioni in pubblico durante un evento sportivo a Milano.

Poco prima avevano collaborato insieme alla realizzazione del brano 'Margarita', nonché alla realizzazione del videoclip ufficiale del pezzo, indiscutibile hit dell'estate 2019, che al momento conta addirittura 33 milioni di visualizzazioni su YouTube.

"La collaborazione è nata da me – ha spiegato Elodie durante una recente intervista concessa ai microfoni di RTL 102.5 – abbiamo fatto una richiesta con la mia casa discografica, ma non pensavo che accettasse".