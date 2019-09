Nella giornata di oggi, la bella modella Ivana Mrazova è tornata attiva sul social Instagram per rassicura i fan del suo stato di salute dopo l'intervento chirurgico subito. Nei giorni precedenti infatti, una gran numero di fan si era iniziato a preoccupare per l'assenza della modella dal social network, proprio perché quest'ultima aveva dovuto sottoporsi ad una operazione per alcuni problemi che Ivana non ha voluto specificare.

Naturalmente in questo periodo un po' difficile nella vita dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, l'ex tronista di Uomini e donne Luca Onestini è stato sempre vicino a supportarla: un amore quindi che prosegue a gonfie vele.

Ivana torna attiva sul social Instagram rassicurando tutti i fan sul suo stato di salute

Come raccontato già ad inizio articolo l'ex concorrente del GF Vip, Ivana Mrazova, qualche giorno fa si è dovuta sottoporre ad una operazione chirurgica per alcuni problemi fisici.

Tuttavia, la modella nelle stories pubblicate qualche ora fa non è voluta andare nello specifico dell'operazione, ma rassicurare solo i tanti fan che la seguono ogni giorno con molto affetto. ''Buongiorno, ragazzi! Ci sentiamo dopo tre giorni. Vi volevo dire che tutto sta andando bene. Adesso faccio una doccia perché non ne posso più di stare così. Fuori piove, fa un freddo incredibile. Vi mando un bacio''.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Queste sono le parole usata dalla bella modella straniera, che è apparsa struccata con un viso stanco in fase di convalescenza. Naturalmente, dal sorriso di Ivana e parole usate nelle stories di IG, sembra che ormai la parte più difficile sia superata.

Luca Onestini e Ivana Mrazova l'amore va a gonfie vele

In questo periodo un po' difficile per la modella ceca, l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini è stato sempre vicino alla sua fidanzata.

Infatti, nonostante lei stesse un po' distaccata dai social negli ultimi giorni imminenti all'operazione, lui si è dedicato alle faccende di casa, ribadendo scherzosamente che quando Ivana tornerà in Italia avrà un casalingo perfetto tutto per sé. Ovviamente levando questo piccolo contrattempo dell'operazione, chiamiamolo così, l'amore tra la giovane coppia continua sempre più forte: infatti, Luca e Ivana da quando si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati, anzi, lei è sempre molto gelosa di Luca, mentre lui è rimasto sempre il ragazzo giocherellone che abbiamo conosciuto all'interno del reality di Canale 5.

Detto ciò, non ci resta che augurare alla bella modella ceca Ivana una buona pronta guarigione, aspettando ovviamente qualche dettaglio in più sull'operazione eseguita in questi giorni.