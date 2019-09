In questi ultimi giorni l'ex tronista Teresa Cilia è ritornata a parlare dell'argomento Raffaella Mennoia-Uomini e donne. Infatti, quest'ultima ha passato quasi tutta l'estate a criticare il lavoro svolto dall'autrice Raffaella Mennoia: ovviamente, con queste dichiarazioni Teresa ha attirato l'attenzione di tutte le persone che collaborano con Maria De Filippi. In primis a difendere la Mennoia è stato l'opinionista Gianni Sperti, che naturalmente ha preso le difese dell'autrice attaccando tramite Instagram le parole dette della Cilia.

Tuttavia, però, da qualche settimana sono riprese le registrazioni del programma di Uomini e Donne condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. Proprio quest'ultima, durante la registrazione di una puntata del trono classico, ha voluto aprire una parentesi difendendo il lavoro svolto dalla Mennoia, quindi smentendo così tutte le parole dette dall'ex tronista durante quasi tutto il mese estivo.

Questo gesto, naturalmente non è piaciuto a Teresa Cilia. Infatti, l'ex tronista di U&D, ha voluto in questi giorni rispondere indirettamente a Maria De Filippi tramite il suo account ufficiale di Instagram. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo questa vicenda.

Teresa Cilia torna a parlare sui social citando indirettamente Maria De Filippi

Come accennato nell'introduzione dell'articolo, Maria De Filippi durante una registrazione del suo programma Uomini e Donne, ha voluto aprire una piccola parentesi per parlare delle accuse fatte da Teresa Cilia contro la sua autrice Raffaella Mennoia.

Naturalmente, la conduttrice di Mediaset ha smentito tutte le accusa fatte dall'ex tronista, difendendo a spada tratta la Mennoia. Questa cosa fatta dalla De Filippi, tuttavia non è piaciuta alla Cilia, che prontamente tramite il suo profilo Instagram è tornata a parlare della vicenda citando indirettamente la De Filippi.

''Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore'', questa è la frase scritta da Teresa Cilia in una sua stories di IG.

Il tutto condito da una canzone di Ultimo: ''Ti dedico il silenzio''. Naturalmente il riferimento a Maria De Filippi è chiaro, visto che nelle stories precedenti pubblicate su Instagram dall'ex tronista aveva parlato appunto del suo lavoro svolto accanto alla conduttrice Mediaset. Maria De Filippi dopo questo nuovo sfogo della Cilia sui social l'inviterà in trasmissione per chiarire il tutto? Non ci resta che aspettare novità a riguardo, anche se, la situazione attualmente sembra abbastanza in stallo, visto che tutte le parti in causa continuano a parlarsi a distanza usando i più comuni mezzi di comunicazione.