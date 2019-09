Nella puntata di ieri sera 16 settembre 2019 di Temptation Island Vip abbiamo visto molti colpi di scena. Su tutti, l'uscita anticipata della coppia formata da Er Faina e Sharon: quest'ultimi infatti, hanno deciso di uscire prima dal programma, dopo la richiesta di falò anticipato da parte del fidanzato Damiano. Il loro falò è stato molto emozionante, ma allo stesso tempo è riuscito a far sorridere il pubblico da casa, viste alcune battute che lo spiritoso Er Faina ha fatto alla sua fidanzata.

Detto ciò, la prossima puntata di Temptation Island Vip, che andrà in onda lunedì 23 settembre, si prostetta davvero infuocata e piena di emozioni. Infatti, stando alle anticipazioni del video promo ufficiale del reality, non mancheranno i colpi di scena, con possibili tradimenti e con lo sbarco di una nuova coppia sull'isola. Vediamo nel proseguo dell'articolo alcuni dettagli che riguardano gli spoiler della terza puntata del reality di Temptation edizione Vip.

Temptation Island Vip, anticipazioni terza puntata: lo sbarco di una nuova coppia

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, le novità nella terza puntata di Temptation Island Vip, che andrà in onda il 23 settembre 2019, non mancheranno affatto. Infatti, dal video promo offerto dalle pagine social ufficiali del programma, si evince che sbarcherà sull'isola in Sardegna una nuova coppia: tuttavia, però, non sono state ancora resi noti i nomi, ma comunque stando da alcuni rumors sul web la coppia dovrebbe essere formata da Delia Duran e Alex Belli.

La conduttrice Alessia Marcuzzi durante il video promo della terza puntata, ribadisce che nonostante la nuova coppia abbia incominciato il percorso un po' in ritardo rispetto alle altre coppie, riuscirà comunque a regalare momenti di tensione e stupore al pubblico da casa.

Temptation edizione Vip: il fidanzato Andrea sempre più vicino alla single Zoe

Altro discorso invece è quello che riguarda la coppia formata da Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea.

Proprio quest'ultimo, sembra ormai aver perso la testa per la single Zoe: infatti, come anticipato dal video promo della terza puntata di Temptation, Nathalie dovrà guardare dei video davvero scottanti sul suo fidanzato. Filmati che faranno perdere la pazienza alla Caldonazzo. Nel video in questione si vede Andrea appartarsi nella casa riservata alla single con Zoe, ma la povera Nathalie non potrà vedere nulla visto che all'interno di essa non ci sono telecamere.

Cosa avrà fatto il fidanzato Andrea all'interno della casa con Zoe? Avrà tradito la sua fidanzata Nathalie? Per scoprire tutto ciò non ci resta che attendere la puntata in prima serata di lunedì 23 settembre di Temptation Island edizione Vip.