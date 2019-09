A partire da questa settimana, torna su Rete 4 l'appuntamento serale del martedì per tutti i fan di Una vita che, in prima serata, potranno seguire le vicende che vedono protagonisti gli abitanti di Acacias 38. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio serale in onda il prossimo 10 settembre, vedremo come Blanca e Diego tenteranno di impedire che Samuel faccia del male al piccolo Moises. Sarà il dottor Guillen a dar loro una mano, rifiutandosi di danneggiare ancora la salute del bambino e scatenando di contro, l'ira del più giovane degli Alday. Antonito nel frattempo, grazie anche a Lolita, riuscirà a vincere il primo premio del concorso per inventori.

Una vita, spoiler puntata serale: Moises sta male, Guillen si ribella a Samuel

Gli spoiler sul nuovo episodio di Una vita in onda in prima serata su Rete 4 rivelano che, le condizioni del piccolo Moises continueranno a peggiorare. Riera intanto, riuscirà a scoprire che il dottor Guillen traffica oppiacei sul mercato nero e informerà Diego del sospetto che il medico sia ricattato da Samuel e che sia quindi costretto a danneggiare la salute del bambino. Fabiana nel frattempo, accetterà la relazione di Carmen con Riera e affronterà proprio l'uomo avvertendolo di non far del male alla sua amica.

Trama serale del 10 settembre: Samuel furioso con il dottor Guillen

Nel corso del nuovo episodio vedremo che Antonito non si darà per vinto dopo la rottura accidentale della sua invenzione e sarà determinato a fare di tutto per consegnare in tempo i disegni per il concorso di inventori. Sarà grazie a Lolita, che convincerà i giurati a fare uno strappo alla regola, che il giovane Palacios riuscirà a vincere il primo premio.

Lucia nel frattempo, si prenderà a cuore le sorti dei domestici e deciderà di pagare di tasca propria le riparazioni delle finestre della soffitta. Intanto il dottor Guillen, sarà in preda ai sensi di colpa e annuncerà a Samuel di voler affidare il piccolo Moises alle cure di un suo collega. Samuel furioso, lo affronterà per strada, ma questa volta il medico sarà determinato a non voler più fare del male al figlio di Blanca e Diego.

Felipe intanto, informerà invece Silvia che, il suo rapitore Blasco, potrebbe presto essere scarcerato e la donna, seppur preoccupata, non dirà nulla ad Arturo.

Martedì 10 settembre su Rete 4, andrà quindi in onda un nuovo appuntamento di Una vita, la soap iberica che dal prossimo 14 settembre terrà compagnia ai fan 7 giorni su 7. Ritorna infatti, anche l'appuntamento domenicale su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.