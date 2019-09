Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola che continua ancora oggi a trasmettere molte emozioni al pubblico italiano. Le trame delle prossime puntate in onda su Canale 5, annunciano il ritorno di Gracia Hermosa e sua figlia Belen a Puente Viejo, mentre Prudencio Ortega rimarrà folgorato da Lola Mendana, un nuovo personaggio.

Il Segreto: il ritorno di Gracia

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano il grande ritorno di Gracia, interpretata da Carmen Canivell nella soap opera iberica.

Come ricorderete l'attrice era dovuta assentarsi dal set in quanto in attesa della sua prima figlia. La moglie di Hipolito, infatti, tornerà a Puente Viejo per presentare Belen a Dolores. Nel dettaglio, la Hermosa farà sapere alla nonna che presto farà ritorno a Puente Viejo insieme alla bambina. La bella notizia farà ben presto il giro di Puente Viejo, grazie alla Miranar, tanto da diventare addirittura noiosa con le persone. Ma ecco il colpo di scena: la svolta giungerà durante la puntata 2060.

Dolores conosce la nipote Belen

Nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Matias e Marcela Castaneda si presenteranno alla locanda con una neonata tra le braccia. Qui Dolores comincerà a disprezzare la bambina, non sapendo che si tratta di Belen. Ben presto la Miranar capirà di aver commesso una grave gaffe. Gracia, infatti, le comunicherà di aver fatto finalmente ritorno a casa. Sarà proprio in questo momento che la moglie di Tiburcio capirà che quella neonata è la sua nipote, negando di aver usato brutte parole contro Belen.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'arrivo di Lola

Ma non sarà l'unica sorpresa, in quanto ad Il Segreto arriverà un personaggio che farà perdere la testa a Prudencio (Jose Milan). In particolare, Lola entrerà a far parte della vita del fratello di Saul (Claudia Galan), trasferitosi nel frattempo a Roma insieme a Julieta Uriarte. La misteriosa fanciulla dimostrerà di non separarsi mai da una croce d'oro che porta al collo. I telespettatori scopriranno che la Mendana possiede una fattoria di famiglia che gestisce con l'aiuto della sorella.

La ragazza, molto simile alla compianta Pepa, un giorno si recherà all'ex enoteca di Fe (Marta Tomasa) per chiedere un prestito di 500 pesetas all'Ortega.

Prudencio folgorato dalla Mendana

Col passare del tempo, Lola comincerà ad evitarlo, tanto che il fratello di Saul vorrà sapere il motivo del suo strano comportamento. Alla fine, l'uomo scoprirà che la ragazza si trova a disagio con lui per via del grosso debito contratto.

Inoltre pretenderà di annullare un cospicuo ordine di vini per il suo futuro matrimonio dopo 24 ore dalla sua stipulazione. Per tutti questi motivi, Prudencio comincerà a pensare a lei sempre più spesso, tanto da nutrire dei dubbi sulla veridicità del suo fidanzamento.