Secondo appuntamento con le Audizioni delle 13^ edizione di X-Factor Italia, il talent targato Sky e Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan. Stasera, giovedì 19 settembre, proseguiranno le Audizioni, dove i giudici si ritroveranno a scegliere i talenti che avranno accesso alla fase dei Bootcamp (che si svolgeranno al Mediolanum Forum di Assago). Ospite della puntata il rapper Anastasio.

X-Factor, anticipazioni: Anastasio torna sul palco che gli ha regalato la vittoria

Continuano le Audizioni di X-Factor; anche stasera, tantissimi talenti si esibiranno sui palco del Pala Alpitour di Torino, per riuscire a conquistare l'accesso ai Bootcamp.

Come è già stato svelato settimana scorsa, con quattro sì il concorrente avrà l'accesso diretto, mentre con tre dovrà affrontare un'ulteriore selezione, che verrà giudicata solamente dal giudice di categoria.

Ospite della puntata Anastasio, il rapper che ha trionfato nella passata edizione del talent. Non solo si ritroverà sul palco che ha dato, ufficialmente, inizio alla sua carriera artistica, ma avrà anche modo d'incontrare il giudice che l'ha aiutato a raggiungere la tanto ambita vittoria: Mara Maionchi.

L'appuntamento è, per gli abbonati Sky, a partire dalle 21:10 su Sky Uno e in contemporanea streaming sulla piattaforma SkyGo. Lo show è disponibile anche per gli abbonati Now Tv e in replica in chiaro, domani 20 settembre, alle 21:30 su Tv8.