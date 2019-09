Giulia De Lellis torna in televisione ed ha scelto la trasmissione Verissimo per la sua prima intervista in occasione del lancio del suo libro 'Le corna stanno bene su tutto'. Una lunga intervista durante la quale Giulia ha raccontato alla padrona di casa del talk show del sabato pomeriggio come ha scoperto i tradimenti perpetrati nei suoi confronti dall'ex tronista di Uomini e donne. Giulia ha anche sottolineato che in realtà quello di Damante non è stato un tradimento unico e che se la sarebbe 'spassata' con almeno dieci donne.

Le nuove confessioni di Giulia De Lellis a Verissimo sui tradimenti di Andrea Damante

Nel dettaglio Giulia ha rivelato a Verissimo di aver scoperto i vari tradimenti di Andrea Damante andando a sbirciare sul suo computer dove avrebbe trovato chat, foto e video compromettenti che non lasciavano alcun dubbio sul fatto che ci fosse stato questo tradimento.

Giulia ha sottolineato che quando ha scoperto i tradimenti, le candidate erano diverse riferendo che Damante l'avrebbe approssimativamente tradita con almeno una decina di ragazze diverse. "Io ho visto e letto tutto sul pc" - ha dichiarato la De Lellis alla padrona di casa di Verissimo aggiungendo, però, che questo non le è bastato ed è voluta andare a fondo per scoprire tutta la verità.

Giulia, infatti, ha chiamato personalmente a telefono queste donne con cui era stata tradita per farsi raccontare i dettagli di quanto era successo con Andrea.

"Che mutande portava Andrea? Cosa faceva?": sono queste alcune delle domande poste dalla De Lellis alle amanti del suo ex uomo che successivamente ha provato a riconquistarla. Giulia ha anche ceduto al suo corteggiamento ma poi non ce l'ha fatta a portare avanti questa relazione ed ha preferito troncare tutto. "Io non ho la dote di perdonare e andare avanti" - ha chiosato la ventitreenne romana.

'Con Irama non ero pronta, ora sono felice con Andrea Iannone

Nel corso dell'intervista a Verissimo l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha parlato anche di un altro ex fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Parliamo del cantante Irama, vincitore di Amici nel 2018, con il quale ha vissuto una breve ma intensa relazione. La De Lellis, infatti, ha un ottimo ricordo del cantante lanciato dal talent condotto da Maria De Filippi ed ha ammesso di essere stata lei a troncare la relazione perché non si sentiva ancora pronta per andare avanti.

Adesso, però, Giulia ha trovato il suo 'principe azzurro'. Trattasi del pilota della Motogp Andrea Iannone con il quale ormai fa coppia fissa da svariati mesi.

La De Lellis ha ammesso di essere felice e serena al suo fianco e di aver ritrovato finalmente il sorriso dopo un periodo di buio.