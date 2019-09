Eva Henger si confessa a cuore aperto sui social, dove per la prima volta ha parlato del rapporto con sua figlia Mercedesz Henger, fidanzata con l'ex tronista Lucas Peracchi. L'ex attrice a luci rosse ha fatto sapere che il rapporto con sua figlia non è più quello di una volta e la colpa sarebbe proprio del fidanzato di Mercedesz. La Henger ha sbottato dopo aver visto un video di Lucas, dove utilizzava un'espressione decisamente poco carini che ha offeso la donna, la quale ha ammesso che sua figlia non è più la stessa e ha parlato anche di violenza e minacce.

Le dure accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi, fidanzato della figlia Mercedesz

Tutto è partito dopo che Lucas ha postato un video sui social fatto da Mercedesz, dove lo si vedeva esclamare la frase: 'Pu...

Eva'. Una frase che ha fatto imbestialire la Henger, la quale non ha gradito per niente quel video e ha ammesso che avrebbe preferito fosse sua figlia a prenderne le distanze e a chiedere a Lucas di non usare quell'espressione dato che la sua mamma si chiama Eva.

Insomma la Henger è rimasta delusa in primis di sua figlia e ha aggiunto che se dovesse parlare di Lucas e di quello che ha detto, non lo farebbe più uscire di casa.

Sua figlia, però, avrebbe potuto fermare la ripresa di quel video ma non l'ha fatto.

'Qui non si può dire niente, altrimenti diventano minacce, litigate, violenza', ha dichiarato la donna aggiungendo che ormai da un po' di tempo non sente più sua figlia. Eva sostiene di aver mandato diversi messaggi a Mercedesz su WhatsApp ma sembrerebbe che non le arrivino e per la Henger non ci sarebbero dubbi sul fatto che è come se qualcuno le impedisse di parlare con lei.

Mamma Eva sostiene che sia stato impedito alla figlia di parlarle

'Le è stato vietato in qualche modo di parlare con me', sostiene Eva, la quale ha poi aggiunto che sono ormai due mesi che viene insultata da Lucas. Delle accuse decisamente molto forti che non sono passate inosservate, anche se per il momento sia l'ex tronista di Uomini e donne che la bella Mercedesz non hanno proferito parola su quello che sta succedendo, preferendo perseguire la strada del silenzio.

Un rapporto decisamente controverso quello tra Lucas e Mercedesz, fatto di molti alti e bassi. Proprio nelle ultime settimane abbiamo visto che i due si erano lasciati, annunciando la rottura sui social e in quell'occasione Lucas aveva accusato la sua fidanzata anche di tradimento con un altro uomo. Una crisi tuttavia 'passeggera' dato che pochissimi giorni dopo i due sono apparsi di nuovo assieme, felici e sorridenti come se nulla fosse successo.

Un amore litigarello che tuttavia fa storcere il naso anche a mamma Eva.