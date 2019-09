Il giallo dell’addio tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli è stato risolto: i due ex gieffini formano ancora una coppia. A darne l’annuncio è stata direttamente la bella siciliana.

La scorsa settimana Riccardo Signoretti, tramite la sua pagina Instagram, aveva lanciato l’ipotesi di una possibile rottura tra i due ex coinquilini. Nella copertina di Nuovo uscita lo scorso mercoledì, c’era proprio la Lombardo che diceva: “Kikò non mi dimostra amore”.

Dopo di che il nulla da parte dei due diretti interessati.

Solamente qualche giorno fa la siciliana aveva confessato di avere dei problemi con l’hair stylist. Dal canto suo l’ex marito di Tina Cipollari invece, aveva dichiarato su Instagram di non voler trarre delle conclusioni affrettate.

Ambra Lombardo: ‘Siamo una coppia felicissima’

Dopo i pettegolezzi dei giorni scorsi, Ambra Lombardo è tornata sull’argomento.

Incalzata dalle domande di alcune fan durante la fashion week di Milano, la modella e professoressa ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. La siciliana prima di fare una confessione, ha premesso di aver letto delle notizie poco veritiere sul suo conto: “Io non ho mai lasciato Kikò, lui non ha mai lasciato me. Non ci siamo mai lasciati, viviamo semplicemente un momento di difficoltà”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L’ex gieffina quindi ha ammesso di non aver vissuto un bel momento accanto al suo fidanzato. Stando al racconto della Lombardo il motivo delle discussioni tra i due, sarebbe legato alla distanza. La giovane infatti, vive a Milano. Il parrucchiere invece, si trova a Roma.

Tuttavia Ambra Lombardo ha precisato che al momento lei e Kikò non hanno nessun problema di coppia, né tantomeno in intimità: “Siamo una coppia felicissima”.

Infine, la bella professoressa ha ammesso che anche se lei ed il suo uomo a volte litigano poi trovano sempre il modo per fare pace.

Dunque, chi già si aspettava un confronto tra i due ex gieffini all’interno del salotto di Barbara D’Urso dovrà ricredersi.

Il sogno nel cassetto dell’ex gieffina: rifarsi il seno

Ambra Lombardo, fin da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, ha ammesso di avere un sogno nel cassetto, ovvero quello di rifarsi il seno.

La giovane non vorrebbe stravolgere il suo aspetto fisico, ma vorrebbe solamente aumentare di qualche taglia poiché si considera piatta. A quanto pare presto la siciliana riuscirà a realizzare il suo sogno grazie al Professore di chirurgia estetica Lorenzetti. Ad annunciare lo scoop è stato ancora una volta Riccardo Signoretti tramite la pagina Instagram della rivista Nuovo. Chissà Kikò Nalli come la prenderà, vista che aveva più volte fatto capire di non essere d’accordo.