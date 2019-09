Pareva essere una favola moderna invece potrebbe essere già finita la storia d'amore tra Kikò ed Ambra Lombardo: con il loro colpo di fulmine scoccato sotto le telecamere del Grande Fratello, i due avevano fatto sognare milioni di italiani ma a pochi mesi dalla scelta di stare insieme la coppia si è detta addio. A quanto pare, a rompere l'idillio è stata la professoressa la quale non si è sentita amata dal suo fidanzato.

Ambra: 'Kikò non mi dimostra amore'

Dalle pagine del settimanale Nuovo è giunta una notizia che i fan del Grande Fratello non si sarebbero ai aspettati: Ambra e Kikò si sarebbero lasciati. [VIDEO] A spiegare cosa abbia portato i due a fare questa scelta è stata la Lombardo che ha rilasciato una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi. 'Lui non mi dimostra amore -ha esordito la bella siciliana- mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio: in questo modo la professoressa ha cercato di spiegare i motivi della rottura.

Evidentemente, Ambra si aspettava qualcosa di più dalla storia con l'hair-stylist dopo che si era esposta con un romantico bacio durante una sorpresa mentre l'ex marito di Tina Cipollari si trovava ancora nella casa più spiata d'Italia.

KiKò, però, aveva sempre proclamato che i suoi figli avevano la priorità su tutto ma la sua condizione ha iniziato a pesare in maniera evidente sulla storia d'amore con Ambra e su un possibile futuro con la donna.

Kikò e Ambra: amore al capolinea

"In questi tre mesi l'ho raggiunto più io a Roma che viceversa", ha detto Ambra, che avrebbe voluto che Kikò passasse dalle parole ai fatti. "C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia", ha proseguito nelle sue dichiarazioni la Lombardo.

Insomma, il passato di Kikò ha inficiato la possibilità di uno sviluppo della sua nuova storia d'amore.

Ora, coloro che tifavano per la coppia attendono di poter sentire anche la versione di Kikò. Non è escluso che i due, magari in momenti diversi, non decidano di raccontare la fine della relazione proprio nei salotti televisivi della D'Urso, visto che la freccia di Cupido era scoccata per i due proprio durante il Grande Fratello di Barbara.

Non sappiamo se l'ex della Cipollari abbia intenzione di riconquistare Ambra o se non preferisca piuttosto mettere da parte i suoi sentimenti per stare più vicino ai suoi tre figli: potrebbe essere proprio il diretto interessato a chiarire la sua attuale situazione. Sta di fatto che i due si erano professati molto innamorati l'uno dell'altra e viceversa: i prossimi sviluppi di certo saranno molto seguiti dai fan.