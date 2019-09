Tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island Nip vi è quella composta da Sabrina e Nicola, i quali si fecero notare soprattutto per la differenza d'eta. Lei, più grandi di lui di svariati anni, nel corso dell'avventura nel reality show delle tentazioni si lasciò andare molto con il single tentatore Giulio Raselli che, in questo momento, ritroviamo sul trono classico di Uomini e donne.

Tra i due ci furono degli avvicinamenti tali da portare Nicola ad abbandonare il villaggio di Temptation da single anche se poi tornò il sereno: ad oggi si parla anche di una possibile prima gravidanza per la ragazza.

I 'sospetti' su Sabrina e Nicola: i due potrebbero diventare genitori dopo Temptation Island

La coppia Sabrina-Nicola, dopo aver messo a dura prova il loro sentimento con Temptation Island, scelse comunque di non gettare all'aria la relazione: sebbene ci fosse stata la separazione al falò finale, un mese dopo il confronto erano già tornati assieme.

Il loro amore prosegue, quindi, a gonfie vele e, qualche tempo fa, fu proprio la bella Sabrina a diffondere velatamente le voci riguardanti una possibile gravidanza.

Rispondendo ai commenti poco carini di alcuni fan su Instagram, Sabrina pose la seguente domanda: 'E se fossi incinta?'. Ovviamente in rete e sui social si ipotizzò immediatamente che l'ex volto del reality show di Canale 5 avesse voluto lanciare un indizio per annunciare la sua prima gravidanza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

'L'ho fatto già capire in tutti i modi', dice Sabrina a chi le chiede della gravidanza

Negli ultimi giorni, la vicenda gravidanza è tornata nuovamente alla ribalta dopo che, sempre su Instagram, è stata rivolta a Sabrina una domanda simile. 'Sei incinta?' ha chiesto a bruciapelo una sua fan sui social e, anche in questo caso, la risposta di Sabrina è stata molto sibillina.

L'ex volto di Temptation Island, infatti, non ha risposto proprio in maniera chiarissima ma si è limitata a dire di averlo fatto già capire in tutti i modi se lo è oppure no.

Insomma, sembrerebbe proprio che, ad oggi, Sabrina si stia divertendo un po' nell'alimentare questo mistero sulla sua presunta prima gravidanza, dato che, anche questa volta, non ha smentito la notizia né tanto meno ha confermato di essere in dolce attesa di un bebè.

Intanto l'ex tentatore che aveva fatto breccia nel cuore di Sabrina è approdato sul trono di Uomini e donne. Parliamo di Giulio Raselli, il quale si è messo in gioco nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per cercare la sua anima gemella.

Per vederlo in azione nelle vesti di tronista bisognerà attendere il prossimo lunedì 16 settembre, giorno in cui tornerà in onda il popolare programma di Canale 5.