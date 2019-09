Aumentano i giorni dedicati a Beautiful a partire dal prossimo weekend che sancirà il ritorno della soap americana anche al sabato e alla domenica. Forte del ritorno di Verissimo e Domenica Live, la serie ambientata a Los Angeles verrà trasmessa sette giorni su sette, permettendo così un ampio sviluppo delle trame rimaste bloccate a lungo in occasione delle vacanze estive.

Le anticipazioni relative agli episodi in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre segnalano interessanti novità per Ridge e Brooke: lo stilista sarà sconvolto dopo aver scoperto del bacio scambiato tra la moglie e Bill, e pretenderà dei chiarimenti dalla donna.

Si parlerà anche dell'approdo di Wyatt alla Forrester Creations, come desiderato da Steffy, oltre che delle imminenti nozze di Pam e Charlie.

Beautiful anticipazioni: Bill prova ancora dei sentimenti per Brooke

Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana riportano che Quinn non sarà affatto felice del nuovo lavoro di Wyatt, responsabile dei social media alla Forrester Creations su richiesta di Steffy. La moglie di Eric, infatti, avrà paura della reazione di Bill che potrebbe non gradire il nuovo incarico del figlio, rischiando così di rendersi protagonista di un'ennesima mossa avventata.

A sorpresa, però, il magnate non avrà nulla da ridire, anzi, confesserà proprio a Wyatt di provare ancora dei sentimenti per Brooke, l'unica rimastagli vicina nei momenti difficili della battaglia legale. Aggiungerà anche di voler recuperare il tempo perduto, riconquistando la Logan ai danni di Ridge.

L'ammissione di Bill sarà confermata anche dai fatti, giacché approfitterà di ogni occasione per incontrare l'ex moglie.

E questo comportamento non risulterà affatto gradito a Forrester. Sebbene Brooke lo tranquillizzi, precisando di non avere ricambiato il bacio di Bill, lo stilista resterà in guardia, convinto che il rivale non si tirerà indietro facilmente.

Trame Beautiful prossima settimana: Pam e Charlie si fidanzano

Proseguendo con gli spoiler di Beautiful riguardanti gli episodi in onda dal 15 al 21 settembre, Bill dimostrerà di avere imparato dagli errori del passato, e cercherà di trascorrere il maggior tempo possibile insieme a Will.

Katie gli permetterà di vedere con assiduità il bambino, e questa novità non piacerà a Thorne, che non riuscirà a capire le ragioni di una simile libertà concessa dalla moglie.

Oltre alle discussioni e alle tensioni, ci sarà spazio anche per una buona notizia. Pam e Charlie annunceranno ai propri cari di essersi fidanzati e di aver deciso di convolare a giuste nozze dopo una lunga frequentazione. Se da un lato tutti saranno felici per questa inaspettata novità, dall'altro la scoperta del bacio tra Brooke e Bill alimenterà il nervosismo tra le famiglie Spencer e Forrester.