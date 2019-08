La coppia formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti ha deciso di mettersi in gioco a Temptation Island Vip 2. In seguito alla diffusione del video di presentazione dei due protagonisti, è stata svelata una crisi di coppia in atto.

La coppia Caldonazzo-Ippoliti sembra essere una delle più famose all'interno del docu-reality di Canale 5. Stando alle prime indiscrezioni, i due protagonisti hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti, perché la coppia sta vivendo un momento no.

Nel video ufficiale di presentazione della coppia pubblicato dagli autori del reality, Andrea è apparso senza la sua fidanzata.

Molto amareggiato e deluso, Ippoliti ha dichiarato: "Abbiamo discusso". Poi ha aggiunto di non parlare da tre giorni con Nathalie, per questo motivo si è trasferito nella sua casa. Tuttavia nel corso del video Andrea Ippoliti ha affermato di essere ancora fidanzato ufficialmente con la Caldonazzo.

D'altro canto anche la diretta interessata nella parte della clip a lei dedicata ha ammesso che la coppia ha numerosi problemi. La donna ha svelato di avere delle grandi aspettative dal programma, poiché si augura che entrambi capiranno se al termine del reality potranno tornare ad essere più uniti di prima o se sia davvero arrivato il momento di dirsi addio. A questo punto la scelta di ingaggiare Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti nel cast di Temptation Island Vip 2 sembra piuttosto azzeccata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Caso Brigante: Amedeo Venza svela un retroscena

L'inizio di Temptation Island Vip 2 è stato segnato da una polemica. A finire al centro di una bufera mediatica è stato Nicolò Brigante. Secondo alcune voci, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe dovuto esordire nel reality, in veste di tentatore. Quando la presenza del siciliano sembrava certa, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una fan: "Brigante è fidanzato da circa 2 anni con una farmacista di Catania".

Viste le numerose polemiche, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza smentendo i pettegolezzi sul suo conto. Quando tutti pensavano che la vicenda fosse finita, è arrivato il commento di Amedeo Venza. L'influencer tramite il suo profilo Instagram ha esordito in questo modo: "Molto probabilmente dopo le varie segnalazioni, Nicolò Brigante viene escluso da Temptation Island".

La news a sua volta sarebbe stata ricondivisa dalla Marzano, con tanto di commento vetriolo: "A sto punto o non ci doveva andare o l'hanno rispedito al mittente." Al momento quale sia la verità non possiamo saperlo, l'unica cosa certa è che Nicolò Brigante ha il profilo Instagram attivo.

Questo significa che non si trova affatto all'Is Morus Relais.