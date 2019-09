Domenica 15 settembre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Live - Non è la D’Urso. Protagonista del primo blocco è stata Eliana Michelazzo che ha presentato il suo fidanzato.

Barbara D’Urso per la prima puntata della trasmissione ha voluto portare in scena tutte le novità sul Prati-gate. Ancora una volta non sono mancate le accuse tra le due ex agenti di Pamela Prati.

All’entrata in studio, la Michelazzo ha colto tutti di sorpresa.

La giovane è sembrata molto più sollevata e spensierata. Anche fisicamente molte persone hanno trovato migliore la giovane. La stessa diretta interessata in più occasioni, ha confidato di aver avuto una vera e propria rinascita dopo lo scandalo che l’ha investita.

Eliana Michelazzo, dopo aver ribadito di essere estranea alle finte nozze tra la Prati e Caltagirone, ha confessato di essere fidanzata.

A quel punto è entrato in scena il fidanzato in carne ed ossa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In evidente stato di imbarazzo, il fidanzato di Eliana ha riferito di averla incontrata ad una cena con amici in comune a Ibiza. Il giovane dopo essere rimasto sorpreso dalla bellezza di Eliana, ha deciso di intraprendere questa frequentazione fregandosene di tutto quello che era accaduto prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Da quel momento i due non si sono più separati.

Ad oggi del fidanzato di Eliana si sa molto poco, se non che si chiama Daniele Bartolomeo ed è un imprenditore romano. L’unica cosa certa, è che il giovane esiste a differenza di Simone Coppi.

Eliana Michelazzo: nuove accuse da Muccichini

Nonostante Eliana Michelazzo voglia ricominciare dopo lo scandalo legato a Pamela Prati, spesso riceve delle accuse.

Questa volta è il turno di Luca Muccichini: l’ex fidanzato di Selvaggia Roma sarebbe pronto a testimoniare che Eliana era a conoscenza de falso account di Marco Caltagirone. Alle accuse del giovane, la diretta interessata ha replicato: “Vuoi vendicarti perché sto ospitando a casa Selvaggia?” Eliana e Selvaggia Roma infatti, sono molto amiche.

Donna Pamela contro Michelazzo e Prati

Barbara D’Urso ieri, ha invitato nel suo salotto anche Pamela Perricciolo.

Quest’ultima senza troppi peli sulla lingua è tornata a puntare il dito contro Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. La calabrese ha invitato la soubrette ad uscire allo scoperto, raccontando tutta la verità sul finto matrimonio. Nel caso della Michelazzo invece, ha confermato che tutti erano a conoscenza del falso account di Caltagirone. Infine, Donna Pamela a chi l’ha accusata di aver tenuto delle serate in discoteca come una vera e propria guest star ha risposto: “Fare un passo indietro?

Perché non avrei dovuto partecipare ad una serata tra amici”.