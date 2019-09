Stefano De Martino è il conduttore della nuova stagione di "Stasera tutto è possibile". L'inizio della nuova stagione del programma di Rai 2 è previsto per la prima serata tv di lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 21:20. Fino all'anno scorso alla conduzione del programma c'era Amadeus che però quest'anno è chiamato a confrontarsi con il duplice impegno rappresentato dal programma serale Soliti Ignoti, e dalla presentazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal prossimo febbraio.

Riprende su Rai 2 'Stasera tutto è possibile'

Dalla fascia prime-time del terzo lunedì di settembre, l'Auditorium Rai di Napoli farà da palcoscenico alla quinta edizione della trasmissione di Rai 2 "Stasera tutto è possibile".

Anche in questo nuovo ciclo di puntate, che saranno condotte da Stefano De Martino, vari personaggi del mondo dello spettacolo si cimenteranno in prove divertenti e improbabili: questa trasmissione, infatti, non prevede competizione tra i partecipanti, ma si pone come scopo solo quello di far svagare e divertire i telespettatori.

In un'intervista rilasciata nel numero 36 di Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola martedì 10 settembre, il nuovo presentatore ha spiegato che lo spirito del format consiste in una sorta di cena a casa di amici, di un desco conviviale dove prima del momento del dolce si scherza e si gioca in compagnia.

Tra i nuovi giochi del programma c'è il ruba-bicchiere: un musicista suona il pianoforte e gli ospiti devono girare intorno al tavolo con le mani ben posizionate dietro alla schiena; quando le note si interrompono gli ospiti devono riuscire ad afferrare un bicchiere colmo d'acqua, ma ovviamente in tavola ce ne saranno sempre di meno.

Riguardo al cast della trasmissione, durante le varie puntate della nuova edizione di "Stasera tutto è possibile" il pubblico da casa potrà rivedere personaggi noti quali Biagio Izzo, il Mago Forest, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande. Nella prima puntata, inoltre, tra gli ospiti in studio ci saranno anche i The Jackal.

Gli altri programmi di Rai 2 al via lunedì 16 settembre

Così come la giornata di lunedì 9 settembre ha rappresentato una giornata di grandi ritorni in tv per i classici programmi di Rai 1, quella di lunedì 16 settembre sarà una giornata di nuovi avvii per il palinsesto autunnale di Rai 2.

In questa data, infatti, oltre a "Stasera tutto è possibile", andranno in onda anche le prime puntate delle nuove edizioni di "Radio 2 - Social Club", trasmesso di prima mattina, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, de "I Fatti Vostri", in onda a metà mattina con Giancarlo Magalli e Roberta Morise, e di "Detto Fatto", in onda nel primo pomeriggio con la conduzione di Bianca Guaccero.