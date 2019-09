Le anticipazioni relative ai primi tre appuntamenti della settimana con Il Segreto sono particolarmente intricate. Maria e Roberto progetteranno nel dettaglio la loro fuga e saranno quasi pronti a scappare via, allo scopo di liberarsi finalmente di Francisca e Fernando. Per quanto riguarda Julieta, invece, le sue condizioni di salute continueranno a peggiorare drasticamente generando preoccupazione per le persone che le stanno attorno.

Intanto anche Elsa si troverà in una situazione molto particolare. La donna sarà estremamente vicina all'uomo che, in realtà, non sta facendo altro che incastrarla.

Il Segreto puntate di lunedì 16 e martedì 17 settembre: Julieta sta sempre peggio

La puntata di lunedì 16 settembre de Il Segreto sarà incentrata particolarmente su Julieta. La donna, purtroppo, si aggraverà in modo sempre più rapido e inaspettato.

Isaac, intanto, si mostrerà indispettito dal comportamento di Antolina. Elsa, invece, si troverà a formulare dei pensieri che potrebbero condurla verso una decisione alquanto drastica e pericolosa. La donna, infatti, si convincerà sempre di più che il suo futuro sia accanto ad Alvaro. Questa presa di coscienza però, potrebbe condurre la donna verso un tunnel senza uscita. Quest'ultima non sa assolutamente che Alvaro sta in realt, tramando alle sue spalle insieme a Antolina.

Nel corso dell'episodio di martedì 17 settembre, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà sulla fuga di Maria e Roberto. I due progetteranno tutto nei minimi dettagli e si diranno pronti a partire per la volta di Cuba. I due ragazzi sperano che tale decisione li allontani finalmente dalla perfida Francisca e da Fernando. Julieta, invece, continuerà ad aggravarsi mentre Elsa riceverà la tanto attesa proposta di matrimonio.

Episodio mercoledì 18 settembre: Elsa non sa che fare

Alvaro chiederà alla donna di sposarlo. Quest'ultima però, vorrà riflettere un po' più a fondo sulla questione prima di dare una risposta troppo affrettata della quale potrebbe in futuro pentirsi. Proprio per tale ragione, si prenderà un po' di tempo per riflettere. Durante la puntata di mercoledì 18 settembre de Il Segreto i telespettatori vedranno che Elsa sarà consumata dai dubbi e dalle domande.

La donna non sa cosa rispondere. In cuor suo è convinta di dire di sì, tuttavia, ci sono dei comportamenti dell'uomo che le provocano un po' di titubanze e sospetti.

Successivamente, l'attenzione si sposterà su Carmelo. L'uomo riceverà una lettera alquanto strana in cui è contenuto un invito per lui e Don Berengario. La persona misteriosa che ha inviato la missiva vuole assolutamente incontrarli.