Oggi, mercoledì 4 settembre, Lorella Cuccarini è stata ospitata a Io e te, programma pomeridiano Rai condotto da Pierluigi Diaco.

Reduce dalla poco fortunata conduzione di "Grand Tour", la "più amata dagli italiani" ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e della sua carriera televisiva.

Diaco ha introdotto la sua presentazione così: "Siamo due persone che si vogliono bene e che si rispettano, al netto della campagna stampa che in queste settimane ha offeso la sua professionalità".

Tali dichiarazioni fanno riferimento agli ultimi articoli che, in questi giorni, hanno collegato la nuova trasmissione della Cuccarini in Rai alle sue "propensioni" sovraniste. Poi, si è passato all'argomento de "La vita in diretta", programma che a breve Lorella condurrà al fianco di Alberto Matano.

Cuccarini: 'La vita in diretta' e la battutaccia al Telegatto di Mickey Rouke

Nell'intervista di Pierluigi Diaco, Lorella Cuccarini ha svelato le sue prime impressioni su Alberto Matano, il suo partner a La vita in diretta: "Lui è fantastico, ha voglia di contaminarsi con il mio mondo.

Sarà davvero molto divertente".

Successivamente, la showgirl e ballerina si è sbottonata su un particolare del passato non molto piacevole riguardante Michey Rouke: "Era la serata dei Telegatti. Quando calcai il palco ero persa, era una cosa davvero bella essere premiata da lui. Però quando mi ha dato il premio mi ha detto: 'Dove vuoi che ti metta questo Telegatto?'. Ho fatto finta di nulla, sperando che il traduttore non desse la traduzione.

Mi è caduto un mito, è stato volgare".

Ma la Cuccarini non si è certo lasciata scoraggiare da quell'avvenimento ed è andata avanti per la propria strada fino a realizzare il proprio sogno: quello di diventare una star della tv italiana.

Pippo Baudo su Lorella: 'È abituata a superare gli ostacoli'

Dopo l'ospitata di Lorella Cuccarini, Pierluigi Diaco ha telefonato Pippo Baudo, uno degli storici presentatori della Rai.

Il celebre conduttore televisivo in vista della difficile prova che la Cuccarini dovrà affrontare con La vita in diretta ha dichiarato: "Lorella è abituata a superare gli ostacoli perché è una donna di grande coraggio".

Poi, Baudo ha aggiunto che ricorda la Cuccarini dei primi provini in tv, affermando che era una soubrette completa perché sapeva cantare, danzare ed era abituata a cimentarsi in qualsiasi cosa.

Insomma, a quanto pare, la nuova avventura a La vita in diretta, non dovrebbe spaventare la veterana Lorella, la quale è una donna abituata alle grandi sfide e sicuramente dopo la sconfitta rappresentata dagli ascolti bassi di Grand Tour, partirà ancora più agguerrita ed energica del solito.