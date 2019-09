Non c'è pace tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, una delle coppie più chiacchierate e discusse del piccolo schermo, la quale continua ad essere al centro della ribalta mediatica. I due, dopo numerosi alti e bassi, erano tornati di nuovo insieme ma questo pomeriggio è arrivato l'ennesimo annuncio che i fan proprio non si aspettavano, dato che da un po' di tempo sembravano aver ritrovato la serenità di una volta.

E invece Lucas ha spiazzato tutti annunciando la fine della sua storia con la Henger e soprattutto muovendo delle accuse alquanto forti nei confronti della ragazza, dato che ha parlato di tradimento e ha tirato in ballo anche Andrea Montovoli.

Le accuse di Lucas Peracchi su Mercedesz Henger

Nel dettaglio, in molti questo pomeriggio hanno notato che Lucas ha pubblicato su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia 'Situazione attuale'.

Un modo con il quale l'ex tronista di Uomini e donne ha voluto quasi sottolineare di essere stato tradito dalla sua fidanzata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la foto delle corna, Lucas ha anche postato un'immagine dove si vedeva la bella Mrcedesz al fianco di Andrea Montovoli, attore e concorrente di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle. A quanto pare, quindi, sembrerebbe proprio che Lucas sia venuto a conoscenza di un flirt tra la sua fidanzata e l'attore e ha deciso di svelare tutto sui social, salvo poi cancellare le stories che aveva fatto ma ormai era già troppo tardi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

In una terza stories, invece, l'ex tronista ha postato una massima dove diceva che spesse volte sappiamo già come andranno a finire le cose ma si spera fino all'ultimo che tutto possa cambiare, persino l'evidenza. Insomma sembrerebbe proprio che Lucas si trovi in un momento decisamente delicato della sua vita e che la separazione da Mercedesz e la notizia del presunto tradimento non lo faccia stare bene.

Il presunto tradimento della Henger con Andrea Montovoli

Del resto, però, questa non è la prima volta che Lucas e Mercedesz si trovano in una situazione del genere, dato che già in passato la coppia ha affrontato diversi momenti di alti e bassi e hanno anche scelto di prendersi una 'pausa di riflessione', salvo poi tornare sui loro passi. Da un po' di tempo, infatti, sembrava che fosse ritornato di nuovo il sereno tra di loro e tutti faceva sperare per il meglio.

Fino a questa mattina, infatti, i due postavano sui social le stories delle loro vacanze, poi nel pomeriggio l'annuncio spiazzante dell'ex tronista di Uomini e donne che ha riacceso nuovamente il Gossip su questa tanto discussa coppia.