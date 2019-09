Lunedì 9 settembre inizia la seconda edizione di "Temptation Island Vip". Il reality show che testa le fedeltà di coppia avrà come protagonisti vari personaggi della musica, del cinema e dello spettacolo e andrà in onda in prima serata tv su Canale 5 e in streaming online sul sito e sull'app Mediaset Play. A condurre questa nuova edizione del programma sarà la bionda Alessia Marcuzzi, una presentatrice ormai esperta in questo genere di format.

La location della trasmissione sarà ancora la Sardegna e più precisamente il Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, già sede delle più recenti edizioni della versione classica del programma.

Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip 2

A partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip saranno alcune coppie di personaggi famosi, tra i quali attori, cantanti, showgirl e figuranti dello spettacolo.

La coppia formata dalla showgirl Nathaly Caldonazzo e dall'imprenditore romano Andrea Ippoliti va avanti da tre anni ed è un mix di passione e gelosia; il cantante Pago e Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, invece, stanno insieme da ben sette anni, mentre l'amoroso duo formato dall'attore Ciro Petrone e dalla studentessa universitaria Federica Caputo è cementato da ben otto anni di fidanzamento.

Tra le altre coppie protagoniste di Temptation Island Vip 2 c'è poi quella formata dalla conduttrice Anna Pettinelli e dall'attore e doppiatore Stefano Macchi. I due, seppure Stefano sia più giovane di ben diciotto anni, stanno insieme da un lustro. Il modello Simone Bonaccorsi e l'ex professoressa de "L'Eredità" Chiara Esposito, invece, si scambiano baci e promesse da tre anni, e infine la coppia più giovane in ordine di tempo, nata da soli sei mesi, è quella composta dalla webstar Damiano Coccia e dalla studentessa di onicotecnica Sharon Macrì.

Il funzionamento del gioco

Sia nella versione classica che in quella Vip, i partecipanti al reality show Temptation Island sono coppie che vogliono testare le loro storie d'amore in condizioni di allontanamento e in presenza di tentazioni. Per lo svolgimento del programma i fidanzati saranno tenuti separati per ventuno giorni in due distinte zone del resort Is Morus Relais in Sardegna e saranno costantemente tentati dalla presenza di avvenenti single, ovvero di ragazzi e ragazze con i quali possono parlare, confidarsi e, come a volte succede, anche flirtare.

I single e le single si presentano ai fidanzati preferiti donando loro delle ghirlande, dopodiché possono sopraggiungere delle varie dinamiche che saranno riprese in dei video. Tali filmati saranno visionati dai membri delle coppie all'interno del Pinnettu, la classica capanna sarda che sta a questo programma come il Confessionale sta al "Grande Fratello".

Infine, il falò in spiaggia è il luogo dove i fidanzati e le fidanzate si confrontano anche vivacemente e dove purtroppo alcune coppie finiscono per sfaldarsi.