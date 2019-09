I tronisti della stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne sono stati annunciati nella prima registrazione, tenutasi la scorsa settimana. Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino si sono seduti sull'ambita poltrona rossa, per cercare l'anima gemella attraverso un percorso televisivo non privo d'insidie. Tre di loro sono volti noti, in quanto tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island, mentre la sola Giulia ha il compito di rappresentare la classica ragazza della porta accanto, del tutto inedita al pubblico di Canale 5.

Al momento della proclamazione dei quattro tronisti, il pubblico del dating show è rimasto sorpreso per l'assenza di un altro ex partecipante a Temptation Island: ovvero il bellissimo pallavolista Javier Martinez. Per lui i giochi, però, potrebbero non essere finiti, come confermerebbe un like inaspettato di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

La Mennoia non esclude il trono di Javier

La prima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne ha scatenato pareri contrastanti tra i fan del programma, felici o delusi per la scelta dei quattro nuovi tronisti.

A far discutere nei social network è stata anche l'assenza di Javier Martinez, l'ex single di Temptation Island che si era avvicinato molto a Ilaria Teolis, presentandola persino alla sua famiglia. Diversi commenti nei vari profili di Uomini e Donne hanno confermato proprio la delusione per la sua mancanza e uno in particolare non è passato inosservato. Un utente, infatti, ha scritto: "Vogliamo Javier sul trono".

Parole che hanno trovato proprio il like della storica autrice della trasmissione di Canale 5. Il suo "pollice all'insù" non è passato inosservato, scatenando subito le ipotesi del pubblico. Anche Javier potrebbe essere chiamato a sedere sull'ambita poltrona rossa? Quando? La tesi più accreditata è che l'opportunità gli venga offerta a gennaio, nella seconda parte della stagione, ma non vanno escluse neppure precedenti sorprese come accaduto lo scorso anno per due illustri colleghi.

Javier come Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli

Inevitabile, a questo punto, pensare a quanto accaduto nella scorsa edizione di Uomini e Donne quando, dopo l'abbandono di Mara Fasone, Maria De Filippi decise di chiamare alla sua corte due ex partecipanti a Temptation Island (in tale circostanza della versione vip). Erano stati Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez a salire sul trono a stagione già iniziata, trovando poi l'amore nelle attuali fidanzate Arianna e Sonia.

Per Javier, dunque, tutto potrebbe essere possibile. Nel frattempo, l'ex tentatore ha iniziato il nuovo campionato di pallavolo, ma continua a essere seguitissimo e molto apprezzato nel suo profilo Instagram, dove vanta più di 200mila followers.