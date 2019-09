Sembrava una serata un po' sottotono quella della finale di Miss Italia 2019, ma poi sono arrivate le scintille in maniera del tutto inaspettata. Dopo le prime eliminazioni delle concorrenti, la kermesse è diventata molto più vivace e movimentata, in particolare per via di uno scontro tra due giurate, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. La prima ha espresso di non essere affatto d'accordo con la collega Bianchetti dicendo che bisogna giudicare la bellezza in quanto sarebbe l'unico mezzo attraverso cui le ragazze si sono mostrate nella serata conclusiva del concorso.

Polemica tra la Balivo e la Bianchetti a Miss Italia

Dopo che sono state nominate tre ragazze del podio di Miss Italia 2019 (Serena Petralia, Sevmi Tharuka e Carolina Stramare), è scoppiata una piccola polemica tra le giurate Caterina Balivo e Lorena Bianchetti. Le due donne hanno dei pareri piuttosto contrastanti riguardo le qualità da giudicare per premiare le concorrenti. "Basta ipocrisie, a Miss Italia vince la più bella.

Votiamo la bellezza e basta visto che non abbiamo visto altro per poterle giudicare", ha tuonato la Balivo. La Bianchetti invece si è opposta alla collega dicendo che quello che conta è anche "il portamento" e l'eleganza. Però Caterina ha ribattuto così: "Io ho fatto Miss Italia, non sapevo camminare e non sapevo fare nulla. Ho imparato a fare tutto dopo". Insomma, alla fine tra le due non si è arrivato ad un accordo e la polemica è finita a "tarallucci e vino". Infatti, alcuni utenti e telespettatori di Rai 1 hanno espresso di voler approfondire l'argomento che ha dato vita allo scontro tra le due colleghe.

Però il dibattito sull’eleganza @caterinabalivo merita di essere approfondito 😄😅 — Robert Faithful 🌈 (@rob_faithful) September 6, 2019

Balivo 'vittima' di una frecciatina di Greco a Miss Italia

A quanto pare la chiusura di "Zero e lode" non è andata proprio giù ad Alessandro Greco. Infatti, il presentatore ha approfittato della situazione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nel corso della diretta di Miss Italia 2019.

"Vittima" ignara è stata Caterina Balivo, che nella scorsa stagione ha preso il suo posto nella fascia pomeridiana di Rai 1. Così Greco si è rivolto alla collega, facendole i complimenti per la trasmissione Vieni da me, ma con un pizzico di malizia: "La tua è una fascia oraria stupenda che incontra il favore del pubblico telespettatore". Caterina ha fatto finta di nulla e anziché rispondere all'attacco velato, ha preferito invitare il collega nella sua trasmissione: "Ti aspetto insieme a tua moglie".

Molti utenti su Twitter hanno notato che Greco si sia preso la sua rivincita sulla presentatrice in diretta tv, dopo che l'anno scorso il suo quiz show è stato chiuso e sostituito da Vieni da me della Balivo, che ha incassato circa il 1,5 % in più dello share ottenuto da Zero e lode di Greco.