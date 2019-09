Dopo aver trascorso le vacanze estive insieme ad alcuni amici, come l'ex gieffino nonché ex naufrago Filippo Nardi, Barbara D'Urso è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare della padrona di casa Pomeriggio 5 sono alcuni video pubblicati in rete dalla stessa conduttrice partenopea, D'Urso, che ha voluto rendere noti alcuni dettagli sulla notizia che la vedeva vittima di un'improvvisa caduta.

In rete era circolata una foto, che testimonia una caduta subita dalla D'Urso, uno scatto che ha fatto il giro del web in poco tempo e che ha sospinto Carmelita a fornire la sua "verità" dei fatti al popolo del web, ancor prima di segnare il suo ritorno in tv.

Barbara d'Urso racconta la verità sull'incidente

In un post condiviso sul suo account Instagram, Barbara D'Urso ha voluto mostrare agli utenti due video, in cui lei stessa conferma al popolo del web di essere diventata vittima di un'improvvisa caduta, le cui conseguenze si sarebbero potute rivelare molto gravi.

"Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa", esordisce così Barbara d'Urso nella sua ultima confessione riportata su Instagram, divisa tra gli ultimi due video pubblicati per i fan.

La conduttrice di Pomeriggio 5 non ha nascosto che avrebbe voluto continuare a mantenere il massimo riserbo su quanto le è accaduto: "Io volevo evitare si sapesse (e invece era stato anticipato in rete dal sito TrashItaliano, che aveva pubblicato una sua foto sul set delle registrazioni dell'ultimo promo di Live: non è la D'Urso con un collare cervicale, ndr).

[…] Ve la racconto. Non mi ricordo, forse una settimana fa, ho avuto una sorta di incidente, perché sono scivolata, sono caduta in maniera molto pericolosa".

La conduttrice prosegue: "Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui" (con una mano la presentatrice indica la testa, ndr)". E la caduta le ha provocato la perdita della sensibilità ad un braccio e ad una mano, così come la stessa D'Urso ha fatto sapere ai suoi fedeli follower: “Le conseguenze sono state particolari, per molto tempo ho avuto l’insensibilità al braccio e alla mano...".

Nonostante l'infortunio subito, Barbara ha anticipato che è pronta a lavorare in diretta per la nuova edizione di Pomeriggio 5. Il noto talk-show di Canale 5 tornerà nel palinsesto tv targato Mediaset a partire dal prossimo lunedì 9 settembre.

La frase di Barbara

Recentemente sui profili social della conduttrice Barbara D'Urso, in particolare su Instagram, sono stati lanciati dei messaggi al veleno contro di lei da parte di chi le contestava di non essersi recata alla cerimonia funebre di Nadia Toffa, l'ormai ex Iena scomparsa ad agosto a causa di un tumore cerebrale. E nella descrizione di un nuovo video-boomerang condiviso su Instagram, la conduttrice ha riportato il seguente messaggio sibillino: "Il mio inconfondibile #dursoboomerang anche con il collarino!

Perché niente ci deve fermare!".