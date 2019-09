Ieri, in quel di Jesolo si è svolta l'ottantesima edizione di Miss Italia. Per l'occasione la kermesse di bellezza è tornata su Rai1, condotta da Alessandro Greco. Dopo l'eliminazione di Giada Pezzaioli, l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano ha espresso la sua opinione sui social.

La giovane pugliese si è piazzata tra le migliori dieci a Miss Italia, per poi essere eliminata a un passo dalla finale.

In seguito alla proclamazione della vincitrice, il fidanzato di Giada Pezzaioli ha prontamente ringraziato tutti per il sostegno dato in questo percorso. Tramite un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto: "Grazie a tutti per aver spportato Giada". Conversano poi ha proseguito: "Accettiamo serenamente il verdetto, con la consapevolezza che Giada ha vinto nella vita".

Secondo l'ex calciatore infatti, il risultato ottenuto dalla sua fidanzata equivale ad un miracolo in quanto la Pezzaioli, nonostante la giovane età, è già mamma del piccolo Enea.

Conversano sembra essere certo del futuro roseo alla quale andrà incontro la sua amata Giada. L'ex tronista infatti ha confessato che sicuramente la sua fidanzata avrà delle nuove opportunità di lavoro. Intanto, al messaggio pubblicato dall'ex volto di Uomini e Donne, hanno risposto numerosi fan della coppia. Molti utenti hanno speso delle belle parole nei confronti della giovane pugliese, tanto da considerarla più bella della vincitrice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Carolina Stramare: vince grazie al ripescaggio

Lo scettro e la corona di più bella d'Italia sono andati a Carolina Stramare, in gara come Miss Lombardia. La giovane, dopo essere arrivata tra le migliori dieci, era stata eliminata. Solamente grazie al ripescaggio della giuria d'eccezione, formata da Caterina Balivo, Giulia Salemi, Gina Lollobrigida, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti, la numero 3 è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio.

Alle sue spalle si sono piazzate Serena Petralia e Sevny Taruka Fernando.

Sebbene la vittoria di Carolina sia stata accolta con entusiasmo, non è mancata qualche discussione di troppo tra la giuria. Nello specifico, la Lollobrigida e la Balivo avevano in mente di salvare due ragazze diverse. Visto il parere discordante delle giurate, il conduttore ha invitato le cinque donne ad abbandonare lo studio per mettersi d'accordo lontano dalle telecamere.

Alla fine, dopo qualche esitazione, il nome pronunciato da Gina Lollobrigida, in quanto presidente della giuria tecnica, è stato proprio quello di Carolina Stramare. Nella storia di Miss Italia non è la prima volta che la vincitrice conquista il titolo grazie al ripescaggio.