Giulia Cavaglià è finita di nuovo al centro dell'attenzione: sul web impazza il Gossip di un ipotetico ritorno a Uomini e donne da parte della torinese in veste di corteggiatrice di Giulio Raselli.

Come annunciato qualche giorno fa dalla pagina ufficiale del dating, a sedere sul trono più ambito d’Italia ci saranno Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Anche se l’avventura del romano negli studi Elios deve ancora iniziare, si parla già di un ipotetico colpo di scena.

Il tutto sarebbe arrivato da un like messo da Giulia al commento di un fan. Sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne gli autori hanno posto un quesito: “Giulia tornerà a corteggiare Giulio?” A quel punto un utente ha espresso un giudizio positivo per la giovane: "Si, mi è piaciuta molto. Sia da corteggiatrice che da tronista. Ha spiazzato tutti con la sua scelta finale." Il telespettatore poi ha proseguito: "Giulio quest'anno sarà sul trono....

chissà a qualche colpo di scena nell'andare a corteggiarlo. Nella vita l'orgoglio va messo da parte per amore".

Il motivo per cui Giulia abbia messo il 'mi piace' non è dato saperlo. Non è detto che abbia acconsentito al ritorno nel dating come corteggiatrice. Magari la Cavaglià ha semplicemente condiviso la prima parte del messaggio. Comunque sia, per sapere come andrà a finire, bisognerà attendere l'inizio del programma.

Le strade di Giulia e Giulio si sono divise dopo il trono della Cavaglià. La bella torinese, dopo aver chiuso la relazione con Manuel Galiano, ha passato le vacanze con le amiche. Raselli invece, ha partecipato a Temptation Island come tentatore.

Alessandro Zarino tronista: la reazione di Jessica Battistiello

Al fianco di Giulio Raselli ci sarà Alessandro Zarino. Il giovane come Giulio Raselli, ha condiviso l’esperienza a Temptation Island come tentatore.

Zarino, all’interno del villaggio delle fidanzate ha instaurato un feeling con Jessica Battistiello. I due terminato il programma, hanno continuato a frequentarsi ma qualcosa poi evidentemente non ha funzionato. Dopo la rivelazione di Alessandro Zarino come prossimo tronista, la Battistiello ha detto la sua sulla presenza del giovane. Alle varie domande dei fan, Jessica su Instagram ha detto: “A tempo debito, dirò la mia”.

Tale affermazione fa presagire che l’ex protagonista di Temptation Island non abbia affatto preso bene la cosa. Nel frattempo Alessandro nel video di presentazione ufficiale, ha fatto sapere di essere in cerca della donna ideale. Il giovane ha dichiarato che vorrebbe diventare formare una famiglia e diventare il padre, che non ha mai avuto. Chissà che proprio Maria De Filippi non possa aiutare Zarino a realizzare il suo sogno.