La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (Dolunay è il titolo originale) sta per volgere al termine. L'ultima puntata andrà in onda il 13 settembre su Canale 5. La serie televisiva ha intrattenuto il pubblico italiano per tutta quest'estate con un buon riscontro in termini di ascolti. Tuttavia, prima della chiusura della telenovela, un'entusiasmante notizia sorprenderà i telespettatori: Nazli rimarrà incinta di Ferit.

Inoltre verranno svelate le vere ragioni dell'odio di Hakan Onder nei confronti dell'Aslan e si farà maggiore chiarezza sul rapporto delle loro famiglie di origine.

Anticipazioni Bitter Sweet: tutta la famiglia si riunisce per Nazli, Ferit e il piccolo Bulut

Nel finale di stagione Ferit Aslan e Nazli Pinar potranno coronare il loro sogno d'amore. Le puntate italiane hanno da poco mostrato la conflittualità del rapporto tra la signora Leman e Hakan.

Il profondo odio che li lega ha avuto modo di emergere durante una lunga discussione a casa di Ferit. La nonna di Bulut ha tentato di frenare le cattive intenzioni del signor Onder per proteggere il suo nipotino. Tuttavia non ha ottenuto i risultati desiderati ed è stata minacciata dall'uomo.

Nei prossimi episodi di Bitter Sweet, il marito di Demet metterà a punto un nuovo piano per ricattare Nazli e costringerla a divorziare da Ferit.

Il giudice non permetterà che i due si separino e li inviterà a sottoporsi ad una terapia di coppia. L'architetto si insospettirà dello strano atteggiamento della moglie e deciderà di indagare. Non appena scoprirà la verità, farà coraggio alla cuoca e prometterà di proteggerla per sempre. Infine i due formeranno nuovamente una famiglia assieme al piccolo Bulut.

Nazli dice a Ferit di essere in dolce attesa e i personaggi festeggiano la lieta notizia

I pessimi risultati del piano di Hakan scateneranno la sua ira.

Deciderà perciò di uccidere Nazli con le proprie mani. Grazie all'intervento di Ferit il peggio sarà evitato. Nello scontro finale tra i due rivali, l'Aslan apprenderà il motivo per cui il marito di Demet lo ha sempre odiato: il padre dell'architetto ha ucciso quello di Hakan. Poi i coniugi Onder verranno arrestati e dovranno finalmente scontare tutte le loro malefatte. Prima della definitiva conclusione della storia, tutti i personaggi festeggeranno insieme il Capodanno.

Sotto la neve Nazli comunicherà al marito di aspettare un bambino. Ferit sarà entusiasta e gioirà della notizia con tutti gli altri.