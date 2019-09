Oggi, venerdì 6 settembre, è in onda su Rai 1 la finalissima di Miss Italia 2019, condotta da Alessandro Greco spalleggiato dalla simpaticissima Tosca D'Aquino. La giuria è composta da Caterina Balivo, Lorena Bianchetti, Giulia Salemi, Eleonora Daniele e dalle ex vincitrici del celebre concorso di bellezza, tra cui anche Martina Colombari. Quest'ultima, durante la serata, ha raccontato i suoi ricordi di quando ha partecipato a Miss Italia nel 1990, confessando di essere stata sconfitta e di essersi guadagnata l'ambita vittoria l'anno successivo.

Miss Italia: il messaggio d'incoraggiamento della Colombari

Martina Colombari è stata una delle vincitrici di Miss Italia, ma per lei non è stato affatto facile guadagnarsi il titolo della più bella d'Italia. "Quando partecipai la prima volta, fui eliminata. Poi mi ripresentai l'anno dopo e vinsi" ha dichiarato la Colombari in diretta televisiva, mandando un messaggio d'incoraggiamento alle ragazze incitandole a non abbattersi in caso di sconfitta e di continuare a lottare per realizzare i propri sogni.

Lo stesso messaggio lo ha dato anche Manila Nazzaro che ha raccontato: "Anche a me successe la stessa cosa. Io partecipai l'anno in cui vinse Denny Mendez". Come sappiamo, la Nazzaro trionfò nel 1999 e mentre la Mendez nel 1998, l'anno in cui ci furono fischi e accese polemiche. Anche Denny ha voluto supportare le aspiranti Miss dicendo: "Non vi preoccupate, in caso di eliminazione c'è il ripescaggio".

La favorita alla vittoria di Miss Italia 2019

E' ancora presto per sapere chi sarà Miss Italia 2019, ma i bookmakers hanno già individuato la favorita. Stando alle varie scommesse sul web, potrebbe essere Giada Pezzaioli a conquistare l'ambita corona di regina di bellezza. La Pezzaioli però non è nota al mondo dello spettacolo: è fidanzata da tempo con l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano, dal quale ha avuto il piccolo Enea.

In un'intervista al settimanale Diva e donna, la ragazza ha spiegato le ragioni della sua partecipazione alla 80esima edizione del concorso di bellezza italiano: "Adesso che ho realizzato il sogno di diventare madre, sono felice di poter ottenere un'occasione nel mondo dello spettacolo. Indossare la corona rappresenterebbe un grande orgoglio e in futuro mi piacerebbe diventare una presentatrice". Insomma, sarà proprio Giada la nuova Miss Italia?

Chissà, quello che ora sappiamo è che la ragazza è data come papabile vincitrice con 4.00 (secondo SuperScommesse). Però i pronostici potrebbero cambiare da un momento all'altro e quindi per scoprire il nome della vincitrice dovremmo attendere fino alla fine della serata.