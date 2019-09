Francesco Monte è finito al centro di una nuova polemica. Questa volta l'ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato da alcuni fan di aver rilasciato un'affermazione poco carina nei confronti di Giulia Salemi. La fine della relazione tra i due ex gieffini sta avendo una serie di strascichi. Sebbene la modella italo-persiana abbia deciso di viversi la vita da single e di dedicarsi al lavoro, Francesco Monte invece, viene criticato spesso.

L'accusa nei suoi confronti rivolta da alcuni fan è quella di aver non aver mai amato davvero la sua ex compagna. Partendo dal fatto che Francesco abbia subito voltato pagina con Isabella De Candia, alcuni utenti sono convinti che il giovane si sia preso gioco di Giulia.

Una delle ultime polemiche che ha coinvolto il tarantino e la sua nuova fiamma sarebbero i pettegolezzi su un presunto matrimonio dei due.

Stando ad alcune indiscrezioni, Francesco avrebbe sposato la sua Isabella negli States con rito laico. Nonostante in Italia tale rito non abbia alcuna valenza, per alcuni è stata una mancanza di rispetto verso Giulia Salemi.

Questa volta Francesco Monte è stato accusato di aver fatto una vera e propria gaffe. Incalzato da un conduttore durante un evento dedicato alla moda e alla bellezza, il modello ha dichiarato: "Io?

Non sono mai uscito con una Miss". Sono bastate queste poche parole per far scatenere i fan di Giulia Salemi. Per chi non lo sapesse, la modella nel 2014 ha partecipato al concorso di bellezza e non è affatto passata inosservata. Al contrario, Giulia in quell'occasione si è presa la scena piazzandosi al terzo posto.

Ritornando alle dichiarazioni del tarantino, in poco tempo all'indirizzo del giovane sono arrivati tantissimi commenti al vetriolo: "Mi sa che ha la memoria corta", "Cosa ti aspettavi da uno che ha sempre finto".

Un altro utente invece, ha etichettato l'affermazione di Francesco come l'ennesima figuraccia nei confronti della sua ex fidanzata. Il motivo per quale l'ex gieffino abbia risposto questo non è dato saperlo. Non è chiaro se Francesco Monte abbia avuto una semplice dimenticanza oppure se sia stato detto di proposito per lanciare una frecciatina.

Giulia Salemi: incanta sul red carpet di Venezia

Giulia Salemi dopo 3 anni di assenza, è tornata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venenzia per celebrare la 76^ edizione.

Al contrario di quanto avvenuto in passato, la modella ha incantato tutti i presenti. Per l'occasione la figlia di Fariba Tehrani ha raccolto i capelli con un acconciatura ed ha indossato un vestito nero, molto elegante. In molti sono sicuri che Giulia sia apparsa in splendida forma, grazie ad un amore ritrovato. Da giorni infatti, si mormora che la Salemi sia molto vicina a Marco Ferri. Per quest'ultimo scoop però al momento non c'è stata nessuna conferma o smentita da parte dei due diretti interessati.