La storia tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è arrivata al capolinea. Per tutti coloro che pensavano che i due potessero trovare un punto d'incontro una volta terminata l'esperienza a Temptation Island Vip, sembrano non esserci davvero delle chance. La stessa showgirl in una recente intervista è stata molto dura nei confronti di quello che ormai, è il suo ex fidanzato.

Va detto che la coppia è sbarcata in Sardegna con una crisi in atto: nel video di presentazione ufficiale, entrambi hanno registrato ognuno dalle proprie case.

Tuttavia nessuno dei due all'interno dei rispettivi villaggi ha mai fatto niente per migliorare la propria situazione. Tra Nathalie e Andrea quello che si è spinto oltre è stato proprio lui: il concorrente per ben due volte è entrato nella casa delle single, dove in alcuni punti non vi è la presenza delle telecamere. Tale comportamento ha portato la Cadonazzo a chiedere un falò di confronto immediato al suo fidanzato.

L'incontro tra i due si è rivelato tutt'altro che pacifico, tanto che in più occasioni è dovuta intervenire Alessia Marcuzzi per calmare Ippoliti. Al termine della fatidica domanda, era inevitabile che la coppia scoppiasse e decidesse di prendere due strade differenti.

Una volta uscita dal docu-reality, l'ex protagonista del Bagaglino ha fatto capire di non avere nessuna voglia di riavvicinarsi al suo ex compagno: "Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada".

La donna ha fatto sapere di voler rinascere partendo da se stessa, anche se le risulta difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Infine, la Caldonazzo non si è risparmiata dal lanciare una frecciatina al suo ex: "Una volta fuori per me puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani".

Andrea Ippoliti replica: 'Nathalie non è la donna che fa per me'

La fine della relazione tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti ha lasciato un lungo strascico di polemiche.

Quest'ultimo, dopo l'intervista fiume della sua ex compagna, ha raggiunto una consapevolezza: "Nathalie non è la donna che fa per me". Andrea sembra non aver affatto accettato di vedere la sua donna ballare con i single del villaggio ed ha provato fastidio per le parole utilizzate dalla Caldonazzo durante il confronto finale. In merito al feeling mostrato con la single Zoe Mallucci, l'ex protagonista di Temptation ha ha confidato di essersi trovato bene con la tentatrice fin da subito, a tal punto che vorrebbe approfondire la conoscenza anche fuori dal programma.

Per quanto riguarda i commenti al vetriolo rilasciati dalla sua ex moglie su Instagram, il diretto interessato ha preferito non rispondere.