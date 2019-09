In una nuova puntata di Vieni da me, il talk show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, è apparso nelle vesti di ospite in studio Claudio Lippi, il quale adesso copre il ruolo di co-conduttore de La prova del cuoco al fianco dell'ex fidanzata di Matteo Salvini, Elisa Isoardi. Così, nello spazio tv "La lavatrice", dedicato ai pettegolezzi sulla vita dei vip, Lippi ha lavato i suoi "panni sporchi" a Vieni da me, dinanzi ai fedeli telespettatori di casa Rai, condividendo con il pubblico alcune indiscrezioni sulla sua vita e sulla sua carriera.

E nel corso del suo ultimo intervento televisivo registratosi su Rai 1, Lippi ha ricordato la sua esperienza vissuta a Tale e quale show, il format sulle imitazioni a cui ha preso parte il cantante ed ex protagonista di Amici, Valerio Scanu. All'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Lippi aveva consigliato di farsi visitare da uno psicologo, un momento quest'ultimo che l'ospite ha voluto confidare alla padrona di casa Caterina Balivo.

"Era stato un consiglio da amico -ha confidato l'ospite Claudio Lippi nel salottino del celebre programma Vieni da me- perché ne aveva secondo me bisogno, in quel periodo".

L'outing per conto di Scanu a Vieni da me

Interpellato dalle domande di Caterina Balivo, Claudio Lippi ha confessato di aver avuto un confronto con Valerio Scanu, chiedendogli scusa per averlo invitato a ricorrere alla psicoterapia.

E nella sua confessione a Vieni da me, Lippi è diventato protagonista di un "outing" per conto del giovane cantante sardo, che ad oggi non ha mai fatto pubblicamente coming out sulla sua sessualità: "Ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti, che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa...". Lippi proseguendo poi il racconto del suo aneddoto ha aggiunto che gli omosessuali debbano affrontare dei momenti terrificanti all'interno della società che vivono.

E mentre rilasciava quest'ultime dichiarazioni, si è lasciato scappare i nomi di alcuni artisti -a detta sua- 'omosessuali', quali Marco Carta e Valerio Scanu (entrambi hanno partecipato in passato al talent show Amici di Maria De Filippi).

Alle parole forti spese da Lippi sul conto della presunta omosessualità dell'ex concorrente di Tale e quale show Scanu, è seguita la pronta reazione di Caterina Balivo, che ha gelato il suo ospite: "Ma non è bello dirlo pubblicamente".

Dalle parole spese dalla Balivo a Vieni da me, in risposta a quanto poco prima aveva rilasciato il noto volto televisivo ospite nel suo salottino, sembra proprio che la conduttrice non abbia mandato giù il messaggio lanciato in tv sul conto di Valerio Scanu. Il video delle ultime dichiarazioni di Claudio Lippi è finito sui social e in poco tempo ha fatto incetta di like.