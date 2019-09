La terza puntata di Temptation Island Vip, attesa per lunedì 23 settembre su Canale 5, potrebbe segnare la resa dei conti tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea.

Le prime anticipazioni su ciò che attende i telespettatori del reality-show sono state diffuse da Alessia Marcuzzi: la conduttrice, infatti, sul finire del terzo appuntamento ha svelato che la showgirl assisterà ad alcune immagini che mai avrebbe pensato di vedere. Al contempo, altre coppie si troveranno di fronte ad un bivio.

Nathaly e Andrea: la terza puntata potrebbe segnare la fine della coppia

"Quello che vedrà sarà davvero forte. Immagini che mai si sarebbe aspettata di vedere". Con queste parole la Marcuzzi ha rivelato cosa attende Nathaly e il compagno Andrea. Già durante la seconda puntata di Temptation Island Vip i telespettatori hanno assistito ad un repentino avvicinamento tra Ippoliti e la single Zoe, molto più giovane di lui, con la quale ha instaurato un rapporto di intensa complicità.

La tentatrice e l'imprenditore si sono avvicinati anche dal punto di vista fisico, circostanza che ha fatto infuriare non poco la Caldonazzo, che in più di un'occasione è scoppiata a piangere.

Cosa farà Andrea con Zoe? Non si esclude che i due possano baciarsi davanti alle telecamere. Inoltre si vocifera che la conduttrice romana possa chiedere un immediato falò di confronto per dire addio al fidanzato.

D'altronde, sembra che già prima di entrare nel villaggio sardo i due fossero in crisi, e in alcune circostanze proprio Ippoliti ha definito il rapporto con la compagna come "malato". A questo punto, resta da capire se il feeling con la tentatrice sarà sufficiente per spingere l'uomo a rompere definitivamente con la showgirl.

Le coppie di Temptation Island Vip in crisi

Intanto, sembra proprio che anche per le altre coppie la terza puntata segnerà un punto di svolta: come si vocifera da un po' di tempo, potrebbe esserci l'ingresso di Alex Belli e Delia Duran, soprattutto dopo l'uscita anticipata di Damiano Er Faina e Sharon, mentre gli altri protagonisti avranno non poco su cui riflettere.

Anna Pettinelli, dopo aver appreso dell'interesse di Stefano per la tentatrice Cecilia, chiederà un falò di confronto. Serena scoppierà a piangere, ma non si sa se si tratterà di un suo momento delicato, o se la concorrente andrà in difficoltà dopo aver visto una probabile intesa tra Pago e una single.

Anche il nuovo arrivato Gabriele dovrà fare i conti con alcune immagini della fidanzata Silvia poco gradite, che lo porteranno ad affermare che gli ha mancato di rispetto.

Continuerà con brio l'esperienza di Chiara nel villaggio delle fidanzate, mentre le certezze di Simone potrebbero vacillare di fronte all'atteggiamento della ragazza di cui si è dichiarato innamoratissimo.

Dunque, anche durante il terzo appuntamento di Temptation Island Vip non mancheranno i colpi di scena.