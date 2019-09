Dopo la fine della sua relazione con Nathaly Caldonazzo, avvenuta in maniera burrascosa durante il falò di confronto di Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti potrebbe aver intrapreso una liaison con la single Zoe Mallucci, conosciuta proprio durante il reality. L'attrazione tra i due, nonostante la differenza d'età, è stata sempre palpabile, ma in molti credevano che si trattasse solo di un avvicinamento dettato dalle circostanze.

Invece tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. A far propendere per questa ipotesi sono alcune immagine comparse sul web: i due si sono ritrovati nello stesso ristorante.

Andrea e Zoe nello stesso ristorante

L'uscita di scena di Andrea e Nathaly da Temptation Island Vip ha scatenato il popolo del web: personaggi famosi e gente comune hanno criticato aspramente l'atteggiamento dell'Ippoliti, che ha alzato la voce durante il confronto con Nathaly.

La Caldonazzo ha deciso di uscire di scena senza neanche aspettare una spiegazione dell'ormai suo ex fidanzato, con cui stava da più di tre anni, dopo l'ennesimo video in cui l'uomo si avvicinava pericolosamente alla single Zoe. Quest'ultima, giovane e spigliata, ha colpito molto Andrea, il quale non ha nascosto il suo interesse.

Se in molti pensavano che Andrea e Zoe, una volta spente le telecamere, si sarebbero persi di vista, potrebbero sbagliarsi.

Sulle Stories Instagram postate dai due, sono comparse delle immagini provenienti dallo stesso ristorante sul mare a Fregene. Sicuramente non si tratta di un caso, tant'è che dopo che la notizia ha iniziato a diffondersi, entrambi hanno deciso di cancellare queste immagini.

Andrea e Zoe potrebbero essere una nuova coppia

Non è chiaro se i due siano solo amici o se tra Andrea e Zoe stia nascendo una vera e propria storia d'amore.

L'unica certezza è che durante il reality, che sta mettendo a dura prova le certezze sentimentali dei protagonisti, Andrea e Zoe, in pochissimo tempo, hanno stretto un rapporto molto intenso, che ha scatenato l'ira di Nathaly. Quest'ultima, criticata per aver ballato ed essere stata presa in braccio da un tentatore, ha dovuto vedere il suo uomo mentre si rifugiava nella casa delle single, al'interno della quale non ci sono le telecamere.

Era evidente, quindi, che proseguire una relazione, già in crisi prima di entrare all'interno del programma, era praticamente impossibile.

Quando la ex coppia verrà invitata a Uomini e Donne, si saprà qualcosa in più. Non è escluso che anche Zoe prenda parte alla registrazione, visto che la ragazza ha avuto un ruolo fondamentale nella fine della relazione di Nathaly e Andrea. A quel punto, magari i due decideranno di non nascondersi più e vivere la loro storia, qualora davvero fosse nata, alla luce del sole.