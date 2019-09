Il 22 settembre Domenica Live ha aperto i battenti. Per l'occasione tra i vari ospiti della prima puntata Barbara D'Urso ha voluto fortemente Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

Quando si parla dell'ex compagna di Al Bano è inevitabile non tirare in ballo Romina Power. Da sempre i pettegolezzi mormorano di una rivalità tra le due donne più importanti del cantante pugliese. Tale rivalità, però, non è mai stata confermata o smentita dalle due dirette interessate.

Solamente il Leone di Cellino San marco in più di un'intervista, ha confessato che le piacerebbe festeggiare le feste con entrambe le due donne. Al momento, però, non c'è mai stata un'occasione in cui Loredana Lecciso e Romina Power abbiano passato del tempo insieme nella tenuta del cantante. Nonostante le due donne abbiano trascorso le vacanze in Puglia, hanno sempre scelto due periodi ben distinti. Scelta causale o di proposito? Questo non è dato saperlo.

Domenica Live: Barbara d'Urso stuzzica Loredana Leccino sul mancato saluto a Romina Power

Durante la prima puntata di ''Domenica Live'' la padrona di casa ha voluto fare chiarezza, su cosa sia avvenuto quest'estate all'hotel Hilton di Roma. Per avviare l'argomento la d'Urso ha mandato in onda uno scoop di Dagospia, in cui veniva detto che l'artista italo-americana e sua figlia Romina junior, dopo aver visto Loredana Lecciso nella hall dell'hotel, fossero scappate da una porta di servizio.

Barbara D'Urso senza troppi peli sulla lingua ha chiesto alla sua ospite, come siano andate realmente le cose. La showgirl leccese ha ammesso di essere stata all'Hilton di Roma per prendere parte ad un servizio fotografico, ma di non aver mai visto la Power. A tal punto che la Lecciso con grande stupore ha affermato: "Mi lascia spiazzata. Non lo so, non voglio pensare che sia andata così". L'ex compagna di Al Bano ha ribadito che se avesse visto le due donne, le avrebbe salute senza alcun problema.

A questo punto non sapremo mai come è andata realmente. Loredana Lecciso, infatti, si è detta estranea ai fatti, mentre la Power non ha mai commentato la vicenda di Gossip.

Jasmine: smentisce il flirt con il figlio di Biagio Antonacci

Nel salotto di ''Domenica Live'' insieme a Loredana Lecciso era presenta anche la bellissima Jasmine Carrisi, nata dall'unione della showgirl con Al Bano. La 18enne ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, smentendo di fatto il flirt con figlio di Biagio Antonacci.

Jasmine ha dichiarato che con Giovanni c'è solo un rapporto d'amicizia: i due hanno solo deciso di postare uno scatto su Instagram, ma non sapevano che avrebbe attirato le sirene del gossip. Di conseguenza la figlia di Al Bano ha smentito anche le voci dei rumors in merito ad una sua presunta gravidanza. La ragazza poi ha ricevuto una sorpresa in diretta, ovvero un cagnolino.