Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto lo sceneggiato, nato da un'idea di Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Gli spoiler spagnoli, in onda dal 16 al 20 settembre su Antena 3, svelano che Raimundo Ulloa tornerà a Puente Viejo senza la sua amata Francisca Montenegro mentre Alicia si ribellerà ad Ignacio Solozabal.

Il Segreto: Alicia contro Ignacio

Le anticipazioni de Il Segreto, sulle puntate trasmesse dal 16 settembre in Spagna, rivelano che Don Filiberto si rifiuterà di concedere una raccomandazione ad un laico mentre la Marchesa disprezzerà Antonita.

Proprio quest'ultima rivelerà a Tomas che grazie a sua madre ha un tetto e un letto dove stare visto che prima era maltratta dal padre. Intanto Alicia prenderà assai male il rapimento del padre, Urrutia, tanto da essere convinta che i suoi genitori siano schiavi di Ignacio. Poco dopo Manuela troverà la madre, Encarnacion, piangere in cucina mentre si sta lamentando del rapimento e del comportamento di Alicia.

Raimundo in crisi con Francisca

Intanto Adolfo, con un gesto eroico, riuscirà a mettere in salvo tutte le persone dopo aver finto di aiutare i sequestratori. Tornato a casa, Tomas racconterà al fratello della grande faida che c'è tra la madre e Solozabal, nonostante sia uno dei clienti migliori delle miniere. Qui la Marchesa gli ricorderà che dovrà sottostare al suo volere dopo aver passato del tempo a Parigi.

Allo stesso tempo il ritorno di Raimundo metterà i bastoni tra le ruote tra la figlia di Paco e Tomas. Qui l'Ulloa racconterà di essere entrato in crisi con Francisca (Maria Bouzas) al loro arrivo a Madrid. Per questo è tornato a Puente Viejo con la speranza di incontrare la Montenegro dopo aver preso strade diverse.

L'Ulloa ritrova Mauricio

Tomas racconterà alla madre che Raimundo è tornato a Puente Viejo.

A tal proposito la Marchesa si dimostrerà contenta qualora l'Ulloa avesse intenzione di riprendersi la Casona, adesso in mano di Solozabal. Nel frattempo il vecchio locandiere consegnerà a Dolores una lettera da dare a Francisca e incontrerà Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) nella piazza di Puente Viejo. Qui i due uomini appariranno molto cambiati dopo l'incendio che aveva devastato il borgo iberico.

Francisca scompare nel nulla

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse dal 16 al 20 settembre su Antena 3, l'Ulloa si lamenterà del comportamento di Marcela, in quanto non l'ho sta aiutando a rintracciare la Montenegro, tanto da sperare in un ritorno di Matias Castaneda (Ivan Montes). In seguito l'uomo si recherà alla Casona per chiedere notizie di sua moglie. Encarnacion, invece, rivelerà a Urrutia che la figlia Alicia non si sta recando all'accademia per studiare tanto da decidere di intervenire.

Infine Raimundo (Ramon Ibarra) abbandonerà il paesello dopo aver salutato Marcela con la promessa di restare in contatto con lei. Si ricorda che per assistere a queste puntate dovremo attendere ancora diversi mesi a causa della differenza di emissione delle due nazioni.