Venerdì 4 ottobre andrà in onda la quarta e penultima puntata di Rosy Abate 2. La fiction che vede Giulia Michelini come protagonista sta giungendo già alla fine e ancora non si sa se ci sarà una terza stagione. Come abbiamo visto Rosy, uscita dal carcere, voleva vivere insieme al figlio lontana dalla criminalità organizzata ma il figlio, per amore e ambizione, sembra voler seguire la strada mafiosa.

L'amore per Nina lo fa legare sempre di più alla famiglia Costello. Inoltre Leo è cresciuto senza una figura paterna e cerca in Antonio un padre che gli voglia bene. Il figlio di Rosy, finora, è sempre stato protetto dagli altri, ma nel corso del quarto appuntamento di Rosy Abate 2 si ritroverà da solo ad affrontare situazioni pericolose. Riuscirà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni? Andiamo a vedere insieme le anticipazioni della penultima puntata.

Leo e il carcere

Nel quarto appuntamento di Rosy Abate 2 Leonardo si troverà in carcere dove l'ambiente è tutt'altro che tranquillo. Durante la reclusione entrerà in contatto con dei nemici di Costello che, sapendo quanto Antonio sia legato al giovane, potrebbero volerlo danneggiare per colpire il boss. Leo, a differenza di sua madre, si è dimostrato un ragazzo fragile e facilmente manipolabile e Rosy sembra avere la consapevolezza di ciò.

La Regina di Palermo, nonostante provenisse da una famiglia mafiosa, ha scelto la strada della criminalità da adulta. Leo, invece, è appena un adolescente cresciuto senza alcun punto di riferimento. La protagonista della fiction deciderà di intervenire per salvare la vita e il futuro del figlio.

L'alleanza

Come abbiamo visto negli episodi precedenti Rosy e Regina da nemiche sono diventate grandi alleate.

Le sorelle sono accomunate dall'affetto di Leo e comprendono che ciascuna di loro può essere fondamentale nella vita del giovane Abate. Nel corso della quarta puntata Rosy cercherà un altro alleato: si tratta di Luca. Il poliziotto conosce il figlio di Ivan da diversi anni e quando Rosy era in carcere ha cercato di stargli vicino, nonostante Leo non lo considerasse uno di famiglia.

L'atteggiamento dell'ispettore è cambiato da quando l'adolescente si è avvicinato a Costello, a causa del quale ha perso Nadia.

Nella penultima puntata le cose cambieranno e Rosy oltre ad avere Regina come alleata potrà contare sul sostegno di Luca. I tre collaboreranno per aiutare Leo ad avere un futuro. Per sapere come andrà a finire la fiction sulla ex Regina di Palermo e di suo figlio dobbiamo attendere venerdì 11 ottobre. Riguardo ad una possibile terza serie non è ancora stato deciso niente ma sappiamo che Giulia Michelini, dopo 10 anni, vorrebbe prendersi una pausa da Rosy Abate.