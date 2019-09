Lo scorso 24 settembre è stata registrata, come rivelano le anticipazioni del Ilvicolodellenews.it, una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne che vedremo in onda la prossima settimana. Si inizia con Gemma Galgani che, come di consueto, si sfoga in un video. Questa volta ha pianto per Jean Pierre e per la discussione avuta in studio con Anna Tedeschi, convinta che il cavaliere non sia affatto attratto da Gemma.

In effetti, Jean Pierre ha confermato in parte l'accusa, lasciando però uno spiraglio aperto per la dama torinese. Dopo la Galgani, a sedersi al centro dello studio è stato Armando Incarnato che sta conoscendo Veronica e Ida Platano. Proprio con quest'ultima è scattato un bacio che ha lasciato senza parole l'ex della dama, Riccardo Guarnieri. Inoltre, durante la sfilata è nato uno scontro tra Armando e Barbara De Santi, in quanto secondo il cavaliere non le stavano bene i jeans indossati.

Già nella scorsa puntata, Armando è stato protagonista di una lite con Roberta Di Padua, poiché le ha fatto notare di aver preso qualche chilo in più rispetto lo scorso anno.

Gemma Galgani si dispera perché non piace a Jean Pierre

Jean Pierre dopo aver visto Gemma Galgani piangere per lui, ha spiegato che non è attratto fisicamente da lei, ma in passato gli è capitato di stare con donne che all'inizio non gli piacevano fisicamente.Però, ha sottolineato che per ora la vede solo come un'amica.

Intanto, l'altro corteggiatore di Gemma, Gianfranco ha deciso di farsi da parte perché vede la Galgani troppo presa da Jean Pierre. La dama torinese ha protestato per la scelta del cavaliere, ma ha poi scelto di ballare con Jean. Gianni Sperti l'ha attaccata, perché ha scelto di ballare con una persona che la considera solo come un'amica e non con un uomo che è veramente interessato a lei. Dopo le accuse di Gianni, Gemma ha chiesto a Gianfranco di stare con lei al centro della pista e lui ha immediatamente accettato.

Ida Platano e Armando Incarnato si sono baciati

Armando Incarnato si è seduto al centro dello studio, davanti a Veronica e Ida Platano. Con Veronica il cavaliere in esterna è andato allo zoo, ma poi non l'ha più cercata. Con Ida, invece, le cose stanno procedendo bene, sono stati in giro per locali fino alle cinque di mattina ed è anche scattato un bacio tra loro. Riccardo Guarnieri è rimasto sconvolto dopo il racconto e ha rifiutato una donna venuta in studio per conoscerlo.

Durante la sfilata, avente come tema "i jeans stanno bene solo a me", Armando ha attaccato duramente Barbara De Santi, in quanto le ha dato un voto basso per via del suo lato "b" troppo basso. Alla fine ha vinto la sfilata Pamela Barretta, che a sua volta è stata accusata dalle altre dame di non essere 'più soda' delle altre.