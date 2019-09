Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction Rosy Abate 2, di cui ieri sera 27 settembre è andata in onda la seconda delle cinque puntate previste di quest'anno. Tanti i colpi di scena che abbiamo visto nel corso di questo terzo appuntamento, durante il quale la regina di Palermo ha dovuto fare i conti con l'abbandono da parte del figlio Leonardo che si è schierato dalla parte del camorrista Costello.

Chi non avesse seguito questa nuova puntata in tv, potrà rivederla in replica streaming online sul sito gratuito MediasetPlay.it

Dove rivedere la terza puntata di Rosy Abate 2 in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che accedendo al portale gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla fiction Rosy Abate 2, sarà possibile rivedere questo terzo appuntamento con la serie televisiva in streaming online in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer.

Di MediasetPlay, infatti, esiste anche un'applicazione gratuita free che vi permetterà di rivedere gli episodi di Rosy Abate 2 in streaming comodamente dal vostro tablet oppure dal telefono cellulare. Non sono previste ulteriori repliche della fiction su La5 oppure su Mediaset Extra.

Intanto settimana dopo settimana sono sempre di più gli spettatori e fan della fiction che scelgono di rivedere gli episodi in streaming online sul portale gratuito Mediaset.

Le puntate che sono andate già in onda sono state riviste circa un milione di volte sul web. Un grande successo, quindi, per la fiction non soltanto in televisione dove viene seguita da una platea di oltre 3 milioni di fedelissimi ma anche sul web.

Il tradimento di Leonardo ai danni di mamma Rosy: il ragazzo si allea con Costello

E la terza puntata di Rosy Abate 2 è stata a dir poco ricca di novità e colpi di scena.

Rosy ha cercato in tutti i modi di salvare suo figlio dall'alleanza con la famiglia Costello ma non è riuscita ad evitare che ciò accadesse. La donna, quindi, non può fare altro che prendere atto di questo avvicinamento del figlio al boss, che lui ormai considera come un vero e proprio padre.

Tale situazione, però, ha reso disperata Rosy la quale non accetta il fatto che suo figlio possa seguire le sue stesse orme e si trovi in un circolo di amicizie pericolose.

Leo, però, ha scelto di ignorare letteralmente sua mamma e va avanti per la sua strada, accecato anche dal sentimento che prova nei confronti della bella Nina. Tanti colpi di scena anche nella prossima puntata di Rosy Abate 2, in onda venerdì 4 ottobre in prime time su Canale 5, dove vedremo che Leo finirà in carcere e questa volta rischierà davvero grosso.