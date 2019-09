Ieri sera, venerdì 20 settembre, in prime time su Canale 5 è andata in onda la seconda delle cinque puntate di Rosy Abate 2, la serie televisiva con Giulia Michelini che tanto successo ha ottenuto al debutto, permettendo alla rete ammiraglia di Mediaset di vincere la gara degli ascolti del prime time. La collocazione del venerdì potrebbe aver impedito a molti fan giovani e giovanissimi di seguire questo nuovo appuntamento con la fiction in televisione: per non arrivare impreparati alla prossima puntata la seconda puntata potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.

Dove riguardare la seconda puntata di Rosy Abate 2 in replica streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che anche questa seconda puntata di Rosy Abate 2 potrà essere rivista in replica streaming sul portale gratuito MediasetPlay, dove tra le altre cose potrete rivedere online anche tutti gli altri programmi che sono andati in onda nel corso della settimana sulle varie reti del Biscione.

Per rivedere il secondo appuntamento con la fiction con protagonista Giulia Michelini, basterà accedere alla sezione del sito dedicata a Rosy Abate, dove potrete rivedere in qualunque momento lo desideriate tutti gli appuntamenti che di settimana in settimana vanno in onda su Canale 5.

La prima puntata ha ottenuto un grande successo in streaming e nel giro di pochi giorni ha ottenuto ben 500 mila visualizzazioni.

Dati che si vanno ad aggiungere agli oltre 3.7 milioni di fedelissimi che mercoledì sera hanno seguito la puntata in prima visione su Canale 5, portando la rete ad ottenere una media del 17% di share e battendo così la proposta di Raiuno.

Per chi non potesse rivedere questo secondo appuntamento con la fiction dal pc, vi segnaliamo che è possibile scaricare anche l'app gratuita di MediasetPlay, la quale permette ai telespettatori di riguardare i programmi comodamente da un dispositivo mobile, purché sia dotato di una connessione Internet.

Gli spoiler della terza puntata di Rosy Abate 2 di venerdì prossimo

Intanto si pensa già alla terza puntata di Rosy Abate 2 che vedremo in onda il prossimo venerdì sera su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'ex regina di Palermo dovrà fare i conti con un tremendo sgarro da parte di suo figlio Leonardo, il quale senza pensarci su due volte, volterà le spalle alla mamma. Un duro colpo per Rosy, la quale cadrà in depressione per questa situazione.

Come se non bastasse, poi, vedremo che Leonardo si avvicinerà sempre di più alla bella Nina, di cui sembra essersi innamorato per davvero e di conseguenza si avvicinerà anche al temutissimo Costello, che però vuole far fuori Rosy.