Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la fiction La strada di casa, giunta alla sua seconda stagione di messa in onda. Tra i protagonisti vi è l'affascinante Alessio Boni, il quale anche quest'anno sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia. Gli ascolti stanno premiando questa seconda serie della fiction che al debutto ha attirato l'attenzione di oltre 4.4 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare il 20% di share. Tanti i colpi di scena che vedremo anche nel corso della terza puntata che sarà trasmessa martedì 1° ottobre alle ore 21:30 circa.

La strada di casa 2, le anticipazioni sulla terza puntata: Irene si è tolta la vita

Le anticipazioni riguardanti questo terzo appuntamento con La strada di casa 2 rivelano che proseguiranno senza sosta le ricerche di Irene: fino a questo momento, però, gli esiti non sono stati positivi e non si hanno ancora notizie della ragazza. Lorenzo è a dir poco disperato per questa notizia: i due, infatti, dovevano convolare a nozze e Irene è sparita nel nulla proprio a pochi giorni dal fatidico sì.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Leonardi mostrerà a Lorenzo una prova a dir poco schiacciante che attesta ciò che è realmente accaduto alla donna. Il commissario, infatti, è entrato in possesso di un video dove si vede che Irene si toglie la vita: la donna si getta nel Po.

Occhi puntati anche sul birrificio Morra: la situazione continua ad essere molto preoccupante e Fausto ha il sospetto che non sia soltanto un batterio a danneggiare i fusti di birra. L'uomo, infatti, si convincerà del fatto che dietro tutta questa vicenda ci sia un sabotaggio ai danni dell'azienda.

Gloria teme di essere affetta da Alzheimer

E poi ancora gli spoiler di questa terza puntata de La strada di casa 2, in onda martedì 1° ottobre in tv, rivelano che Gloria si renderà conto di dimenticare molto velocemente le cose e teme di essere affetta dall'Alzheimer. La donna, però, in un primo momento non ne parla con nessuno neppure con suo marito: vedremo però che alla fine deciderà di affrontare con lui questa delicata situazione.

Federico, invece, sta molto male: dall'oggi al domani il ragazzo accuserà dei malori e i genitori decidono di farlo ricoverare nello stesso ospedale dove Milena sta facendo il tirocinio.

Per chi non avesse potuto seguire queste prime puntate de La strada di casa 2 in prima visione assoluta su Rai 1, può rivederle in replica streaming accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata alla fiction con Alessio Boni.

Con l'app di RaiPlay, inoltre, si possono vedere gli episodi di questa fiction in streaming anche da tablet oppure dal vostro cellulare.