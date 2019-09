Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Un posto al sole che andrà in onda anche la prossima settimana dal 30 settembre fino a venerdì 4 ottobre 2019. Le trame rivelano che i colpi di scena per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini non mancheranno e in particolar modo la storia d'amore tra Alex e Vittorio prenderà una piega del tutto inaspettata. Tra i due ragazzi, infatti, arriverà il momento dell'addio.

Le trame di Un posto al sole fino al 4 ottobre: l'addio tra Alex e Vittorio

Le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che Alex verrà a conoscenza del tradimento perpetrato nei suoi confronti da Vittorio.

La ragazza viene a scoprire che il suo fidanzato l'ha tradita con Anita e che per tutto questo tempo è rimasto in silenzio e non ha avuto il coraggio di confessare ciò che aveva fatto.

Alex è distrutta da questa notizia: vedremo che la ragazza si chiuderà a riccio all'interno del suo dolore e soffrirà molto per questa cocente delusione. Nonostante questo Alex non ha alcune intenzione di parlare con Vittorio e di provare a capire la sua versione dei fatti.

Gli spoiler di Un posto al sole, infatti, rivelano che Alex deciderà di non parlarne con Vittorio e finirà per lasciarlo senza dargli alcun tipo di spiegazione. A quel punto, quindi, il giovane ragazzo non potrà fare altro che accettare la decisione che verrà presa dalla sua fidanzata e voltare pagina definitivamente. Anche per lui, però, non sarà affatto un momento facile e vedremo che si farà mille domande su questa storia d'amore giunta ormai al capolinea.

Alex delusa lascia anche il lavoro al Caffè Vulcano

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole fino al 4 ottobre rivelano che Alex si troverà a prendere anche un'altra clamorosa decisione. La ragazza, infatti, maturerà l'idea di abbandonare il suo lavoro al Caffè Vulcano: una scelta coraggiosa ma dettata dal fatto che Alex ha intenzione di abbandonare definitivamente Palazzo Palladini assieme a sua sorella Mia e iniziare così una nuova vita altrove.

Occhi puntati anche su Filippo e Serena: nel corso degli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana vedremo che il rapporto tra i due apparirà sempre più teso. Ormai i due coniugi sembrano essere arrivati per davvero ad un punto di non ritorno della loro relazione e difficilmente riusciranno a tornare sereni e felici come un tempo. Renato non riesce a togliersi dalla testa la bella Adele.

L'uomo si renderà conto di essersi innamorato e farà di tutto per attirare la sua attenzione e cercare di passare del tempo in compagnia della donna che gli ha rapito il cuore.