Le news che riguardano la soap Beautiful che va in onda su Canale 5 ci ricordano che durante la scorsa settimana, Ridge preso dalla rabbia ha spinto Bill Spencer giù dal balcone dopo una brusca lite. Bill caduto dal balcone era rimasto ferito gravemente e trasferito dai sanitari in ospedale dove poi è stato raggiunto da Brooke e Katie.

Bill tra la vita e la morte

Bill Spencer è in coma e lotta tra la vita e la morte, nello stesso tempo la coppia composta da Liam e Hope è andata dalla ginecologa per effettuare un ecografia dove ha saputo anche il sesso del nascituro.

Le anticipazioni ci rivelano che i due saranno genitori di una femmina e dopo la lieta notizia sembrano essere più affiatati che mai. Le anticipazioni della soap Beautiful fino al 28 settembre 2019 ci rivelano che il detective Sanchez inizierà le sue indagini sull'incidente avvenuto a Spencer. Ovviamente sin dal primo momento il detective si accorge che non è stata una caduta accidentale. Ridge vivrà momenti di panico in quanto teme che Bill possa risvegliarsi dal coma e svelare alla polizia quanto accaduto.

Anticipazioni Beautiful, Bill Spencer ancora in coma

Stando alle nuove indiscrezioni sulle anticipazioni della soap Beautiful fino al 28 settembre 2019, nelle prossime puntate vedremo Bill Spencer peggiorare e restare in condizioni critiche in ospedale, dove avrà l'affetto di tutta la sua famiglia e dei suoi figli. Tutti inizieranno a sospettare di Ridge in quanto è stato l'ultimo a vedere Bill prima dell'incidente.

Nonostante le pressioni Ridge riuscirà a mantenere una certa calma e cercherà in qualche modo di giustificarsi. Nelle prossime puntate vedremo arrivare in ospedale anche il detective Sanchez che capirà subito che il motivo del coma di Bill non è affatto casuale e quindi avvierà un indagine per tentato omicidio. A questo punto la calma di Ridge inizierà a traballare in quanto tremerà al solo pensiero di finire in prigione.

Trame Beautiful al 28 settembre: ancora liti tra Quinn e Pam

Stando alle ultime anticipazioni che riguardano la soap Beautiful, nelle prossime puntate vedremo la Fuller contraria al matrimonio tra Charlie e Pam e specialmente in disaccordo sul fatto che la cerimonia si svolga a casa Forrester. Stando alle anticipazioni fino al 28 settembre 2019, Quinn e Pam avranno una lite furiosa, tanto che tutta la famiglia si renderà conto che nessuna delle due è disposta a fare un passo indietro e cercare un momento di pace.

Le indiscrezioni ci rivelano che Pam diventerà una belva quando saprà che non si seguiranno alla lettera le direttive del matrimonio. L'unico che proverà a mettere pace tra le due sarà Eric.