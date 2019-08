Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che sono trapelate sulla 1^ registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne. "Vicolo delle News", in particolare, fa sapere che il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è definitivamente interrotto: lui dice di provare ancora interesse per l'ex fidanzata, lei vuole voltare pagina e dichiara di avere un nuovo amico, che è stato protagonista di Temptation Island 6: Andrea Filomena.

Ida e Riccardo non sono tornati insieme

La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne è ricominciata esattamente da dove si era interrotta a maggio scorso: le anticipazioni che circolano sulla puntata del Trono Over che è stata registrata ieri venerdì 30 agosto, raccontano di poche novità e tanti ritorni in studio dopo le vacanze. "Vicolo delle News", in particolare, ha riportato un interessante gossip che riguarda due storici protagonisti del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Prima della pausa estiva avevamo lasciato i due ex intenti a riprovarci tra alti e bassi: il cavaliere aveva fatto richiamare la parrucchiera dalla redazione per provare a convincerla a dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Come hanno detto entrambi ieri, il tanto atteso ritorno di fiamma non c'è stato: il pugliese è andato a trovare l'ex fidanzata a Brescia solo una volta ma, non trovandola in casa, si è arrabbiato molto. Lei si è giustificata dicendo che stava da un'altra parte perché il figlio stava poco bene e ha preferito stare con lui piuttosto che incontrarsi con Riccardo.

La dama, comunque, ha ribadito la sua ferma intenzione di non tornare insieme a Guarnieri: l'amica di Gemma Galgani, infatti, ha fatto sapere di stare bene con sé stessa e di voler ricominciare a guardarsi intorno e, magari, trovare finalmente l'anima gemella.

Andrea Filomena e Ida di U&D molto vicini: la dama conferma l'amicizia

Oltre a confermare la rottura con Riccardo Guarnieri (che invece ha ammesso di provare ancora qualcosa per la ex), Ida ha fatto un'inaspettata rivelazione nel corso della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata il 30 agosto.

La Platano ha informato Maria De Filippi, e tutto il pubblico presente, di aver instaurato un rapporto di amicizia con Andrea Filomena, protagonista della 6^ edizione di Temptation Island.

Sebbene attualmente ci sia soltanto una bella amicizia telefonica di circa un mese tra lei e l'ex di Jessica Battistello, chissà se tra la bella bresciana e Andrea Filomena non possa nascere qualcosa. Chissà se il ragazzo che ha partecipato al reality di Canale 5 quest'estate, diventerà un membro del parterre del Trono Over soltanto per provare a conquistare il cuore della diffidente Ida.