Jessica Battistello vorrebbe tornare insieme ad Andrea Filomena. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata negli studi di Uomini e donne. Oggi 13 settembre è stata registrata una nuova puntata del dating condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la conduttrice per le prime puntate ospita i protagonisti di Temptation Island per farli confrontare.

Dall’incontro di Jessica Battistello e Andrea Filomena sono emerse delle importanti novità.

A quanto pare la giovane pare essere tornata sui suoi passi, tanto da essere pronta a riconquistare il suo ex fidanzato. In realtà non è la prima volta che Jessica si mostra nostalgica nel ripensare al rapporto con Fliomena. Nei giorni scorsi su Instagram, aveva postato per la prima volta la foto dell’abito nuziale e aveva confidato di avere il magone tutte le volte che lo vedeva.

Se questa sembra essere l’intenzione di Jessica, Andrea la penserebbe in modo diverso.

Filomena, seppur abbia sofferto molto per la fine della sua relazione, pare non voler tornare sui suoi passi. Nonostante Maria De Filippi abbia consigliato al giovane di mettere da parte l’orgoglio, Andrea è sembrato irremovibile nella sua scelta.

Nel corso del confronto Jessica si è detta sicura che Andrea sia stato influenzato dall'opinione pubblica. Inoltre, potrebbe avere paura del giudizio dei suoi genitori in quanto non hanno un pensiero positivo verso la Battistello.

All’interno del docu-reality il comportamento di Jessica aveva fatto molto discutere. La Battistello fin dai primi giorni, nel villaggio si era avvicinata pericolosamente al single Alessandro Zarino. Addirittura, una volta terminato il programma, aveva deciso di proseguire la frequentazione con il giovane partenopeo.

Ad oggi le cose sembrano essere cambiate. Zarino è finito sul trono di Uomini e Donne ed è in cerca della donna della sua vita. Jessica invece, ha lasciato intendere di aver voluto chiudere lei la conoscenza con Alessandro, poiché ancora attratta dal suo ex fidanzato.

Andrea Filomena e Ida Platano: solo amicizia

Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne non si è parlato solamente di Jessica Battistello e Andrea Filomena, ma anche di Ida Platano. Nei giorni scorsi alcuni rumors, infatti, avevano ipotizzato un presunto flirt tra l’ex protagonista di Temptation Island e la dama del Trono Over. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il diretto interessato.

Andrea Filomena ha raccontato ai presenti in studio che con la Platano c’è solo un rapporto di amicizia. Dunque, per tutti coloro che si attendevano di vedere il giovane seduto nel parterre dei cavalieri dovranno arrendersi.