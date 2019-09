Ieri sera, lunedì 16 settembre, Stefano De Martino ha debuttato alla guida di "Stasera tutto è possibile", il programma di Rai 2 che ha "ereditato" da Amadeus. Il ballerino napoletano, seppur emozionato, è riuscito a convincere sia il pubblico che la critica: tra i tanti estimatori del neo conduttore, spicca la moglie Belen Rodriguez.

De Martino fa strada: buono l'esordio come conduttore unico su Rai 2

C'era grande attesa nel vedere Stefano De Martino alle prese con la conduzione di un programma tutto da solo: dopo aver condiviso il palco di "Made in Sud" con Fatima Trotta, ieri sera il giovane ha debuttato in solitaria sempre su Rai 2.

La trasmissione che il direttore Carlo Freccero ha affidato al suo "pupillo", è "Stasera tutto è possibile". Il game-show, che negli anni passati è stato presentato da Amadeus, ha esordito lunedì 16 settembre con una puntata molto divertente.

Tra tanti nuovi giochi e l'immancabile "stanza inclinata", il 29enne se l'è cavata molto bene: a supportare il ballerino in questo emozionante debutto, sono stati personaggi del calibro di Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

A convincere sia il pubblico che la critica, sono stati soprattutto l'atteggiamento spigliato che ha avuto Stefano per tutta la serata e la sua innata simpatia, che spesso è andata a colmare delle piccole gaffe causate dall'emozione e dall'inesperienza.

Belen fa il tifo per Stefano sui social

Gli ascolti che ha fatto registrare la prima puntata della nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", sono più che soddisfacenti: il format di Rai 2, che si è scontrato con il colosso Montalbano e con la seconda di Temptation Island Vip, è stato seguito da più di un milione e 300mila spettatori, per uno share del 6,79%.

Tra i tanti che ieri sera erano davanti al televisore per assistere all'esordio di De Martino come conduttore in solitaria, c'è anche la sua chiacchierata mogliettina.

Belen Rodriguez, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, ha fatto sapere di essere orgogliosa della carriera che il marito sta facendo: da ballerino di Amici, infatti, in pochi anni Stefano è diventato uno dei conduttori più richiesti.

"Sei bello e bravo tu!", ha scritto l'argentina su Instagram sotto ad un video nel quale si vedeva il 29enne cimentarsi con la presentazione di uno dei nuovi giochi del programma di Rai 2.

Dopo le critiche che ha ricevuto per la conduzione di coppia con la showgirl sia de "La notte della Taranta" che del "Festival di Castrocaro", De Martino è riuscito a rifarsi agli occhi del pubblico con una buona prestazione sul palco della trasmissione che lo vedrà impegnato da qui alle prossime settimane ogni lunedì.